Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Προφυλακιστέος ο πρώην ιερέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απολογία του πρώην κληρικού που επιτέθηκε με οξύ στους μητροπολίτες που τον καθαίρεσαν.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο πρώην ιερέας που έριξε χημικό υγρό κατά των μητροπολιτών, μελών του Συνοδικού Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, που αποφάσισε την καθαίρεση του για πειθαρχική υπόθεση, την περασμένη Τετάρτη, 23 Ιουνίου.

Η ανακρίτρια της υπόθεσης έκανε δεκτό το αίτημα του 37χρονου πρώην αρχιμανδρίτη για την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, που ζήτησε ο κατηγορούμενος επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας «ώστε να διαπιστωθεί ότι είναι ψυχικά ασθενής και να αρθεί ο καταλογισμός της πράξης» .

Ο καθαιρεθείς ιερέας κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος εννέα ατόμων, επτά μητροπολιτών, ενός αρχιμανδρίτη και ενός αστυφύλακα. Στο κατηγορητήριο σε βάρος του αναφέρεται πως ο 37χρονος προξένησε στα θύματα «κίνδυνο ζωής, αποτέλεσμα το οποίο και επιδίωκες να επιφέρεις».

Αναφέρεται επίσης, πως «εντός της Ιεράς Μονής Ασωμάτων-Πετράκη, περί ώρα 19:15, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δευτεροβάθμιου συνοδικού δικαστηρίου, που συνεδρίαζε για την επικύρωση της απόφασης καθαίρεσης, έβγαλες από την τσάντα που έφερες μαζί σου, δυο φιάλες με καυστικό υγρό και με πρόθεση εκτόξευσες το περιεχόμενο τους προς το πρόσωπο, τον τράχηλο και τα άνω άκρα των μελών της σύνθεσης του δικαστηρίου και του αστυφύλακα ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία μέτρων τάξης στον ως άνω χώρο. Με τις ως άνω πράξεις σου προκάλεσες κίνδυνο ζωής, αποτέλεσμα το οποίο επιδίωκες, καθόσον το καυστικό υγρό εμφανίζει έντονη διαβρωτική των ιστών του ανθρωπίνου σώματος δράση, ενώ η εισπνοή των ατμών που προκαλεί, η επαφή του υγρού στο ανθρώπινο σώμα ή σε άλλα αντικείμενα, προκαλεί σοβαρές βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα».

Ο πρώην κληρικός σε απολογητικό υπόμνημα που παρέδωσε στην δικαστική λειτουργό, αναφέρει πως «είμαι απόλυτα συγκλονισμένος και συντετριμμένος από το περιστατικό» ενώ εκφράζει την αμέριστη συμπόνια του στους παθόντες και στους συγγενείς και τους οικείους τους.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίζεται ο 37χρονος πρώην αρχιμανδρίτης, η υπόθεση για την οποία κρίθηκε αφορούσε καταγγελίες για οικονομικά σκάνδαλα, ύψους 10.000 ευρώ, στην ενορία που υπηρετούσε «και όχι για ναρκωτικά όπως ψευδώς ειπώθηκε σε ΜΜΕ». Αναφέρει επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, πως η υπόθεση για μικροποσότητα ναρκωτικών που καταγγέλθηκε σε βάρος του το 2018 από συγκεκριμένους ιερωμένους, ήταν μία «σκευωρία που μου είχαν στήσει… επειδή γνώριζα πράγματα». Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, η καταγγελία σε βάρος του είχε στόχο να μην καταγγείλει για παραπτώματα σχετικά με παιδοφιλία και ομοφυλοφιλία που διέπρατταν πρώην ιερείς «με τις ευλογίες του μητροπολίτη».

Ο κατηγορούμενος αναφέρει πως αγόρασε πριν ενάμιση μήνα, έναντι 45 ευρώ, το καυστικό υγρό από «μία ομάδα χημική» που βρήκε στο διαδίκτυο η οποία τον διαβεβαίωσε πως η χρήση του είναι για αγρούς και χόρτα, ενώ τονίζει πως στόχος του ήταν να το χρησιμοποιήσει σε βάρος του εαυτού του «αν ήταν αρνητική η απόφαση του Συνοδικού δικαστηρίου…πάντα κακό στον εαυτό μου ήθελα να κάνω».

Έτσι, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, όταν του ανακοινώθηκε η απόφαση καθαίρεσης έβγαλε το υγρό «σε ένδειξη αγανάκτησης και πόνου ψυχής και έριξα πρώτα σε εμένα... ύστερα θόλωσα και διασκόρπισα το υγρό στον αέρα».

Όπως φέρεται να αναφέρει ο 37χρονος κατηγορούμενος, αισθάνθηκε μεγάλη αδικία στο πρόσωπο του «γιατί η Εκκλησία ήταν και είναι η ζωή μου και η διαφυγή μου από τα ψυχικά προβλήματα τα οποία με διακατέχουν από παιδί».

Γουίμπλεντον: Η Σάκκαρη με “περίπατο” στο 2ο γύρο

Συνάντηση Μητσοτάκη - ΛΟΑΤΚΙ+: δεν επιτρέπονται διαχωρισμοί μεταξύ των πολιτών