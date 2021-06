Κόσμος

Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό: Επιστολή τριών Επιτρόπων σε 27 Υπουργούς της ΕΕ

Τι ζητούν οι τρεις Επίτροποι στην επιστολή που έστειλαν προς τους 27 Υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Την ανάγκη να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού, τονίζουν με επιστολή τους προς τους 27 αρμόδιους Υπουργούς της ΕΕ, η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς και ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν.

Στην επιστολή τους οι τρεις Επίτροποι υπογραμμίζουν ότι τα κράτη-μέλη συμφώνησαν σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή έχουν αναρρώσει και έχουν στην κατοχή τους το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ πρέπει να εξαιρούνται από τεστ και καραντίνα που σχετίζεται με τα ταξίδια. Ταυτόχρονα, τονίζουν ότι «λόγω της ανάγκης να παραμείνουμε σε εγρήγορση όσον αφορά τις ανησυχητικές μεταλλάξεις, η σύσταση του Συμβουλίου προβλέπει και ένα “φρένο έκτακτης ανάγκης”, επιτρέποντας σε ένα κράτος-μέλος να επαναφέρει κατ’ εξαίρεση και προσωρινά ορισμένα μέτρα».

Επιπλέον, στην επιστολή τους οι τρεις Επίτροποι τονίζουν ότι «είναι ζωτικής σημασίας να κοινοποιούνται οι ταξιδιωτικοί κανόνες εγκαίρως, ολοκληρωμένα και να είναι εύκολα προσβάσιμοι».

Σημειώνεται, επίσης, ότι η Επιτροπή έχει φτιάξει την πλατφόρμα Re-Open EU που επικαιροποιείται συνεχώς και είναι ένα διαδραστικό εργαλείο διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

«Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα θέλουν να ταξιδέψουν καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι και οι περιορισμοί καταργούνται σταδιακά, σας καλούμε να διασφαλίσετε ότι οι Αρχές σας θα ενημερώνουν τακτικά την πλατφόρμα Re-Open EU για τα ισχύοντα μέτρα. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε στους πολίτες λανθασμένες ή ξεπερασμένες πληροφορίες», επισημαίνεται στην επιστολή.

