Φυσικοθεραπεία: Πώς συμβάλλει στην υγεία μας;

Γράφουν οι Σταύρος Τόιλος και Κωνσταντίνος Ψαρογιώργος, Φυσικοθεραπευτές, Διευθυντές Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΜΗΤΕΡΑ.

Η Φυσικοθεραπεία είναι μια από τις σημαντικότερες επιστήμες υγείας και οι φυσικοθεραπευτές αποτελούν έναν βασικό κρίκο στην αλυσίδα της ομάδας αποκατάστασης της κίνησης και της λειτουργικότητας των συνανθρώπων μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους λόγω κάποιου τραυματισμού ή πάθησης. Ένας αξιοσημείωτος χώρος, στον οποίο κατέχει σημαντικό ρόλο η φυσικοθεραπεία είναι ο χώρος ενός Νοσοκομείου. Στο πλαίσιο της λειτουργίας μιας κλινικής, η ανάγκη για ομαδική εργασία και στενή συνεργασία με όλα τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας (γιατροί, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές, μαίες, γραμματείς κλπ.) είναι πρωτεύουσας σημασίας.

Όσο αφορά σε μια μεγάλη και οργανωμένη Κλινική όπως είναι το ΜΗΤΕΡΑ η Φυσικοθεραπεία συνεισφέρει στην αποκατάσταση της υγείας μεγάλου αριθμού διαφορετικών περιστατικών. Οι φυσικοθεραπευτές συμμετέχουν θεραπευτικά σε διάφορους χώρους της Κλινικής (Φυσικοθεραπευτήριο Κλινικής, Κλίνες, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ενηλίκων και παίδων) παρέχοντας τις υπηρεσίες τους τόσο στους εσωτερικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στην κλινική όσο και σε εξωτερικούς ασθενείς.

Φυσικοθεραπεία στις γυναίκες

Οι φυσικοθεραπευτές ασχολούνται με τη θεραπεία προβλημάτων στην εγκυμοσύνη (πόνοι στη Σπονδυλική Στήλη, εκπαίδευση αναπνοής διαφράγματος, λειτουργικότητα σώματος, προσαρμογής της καθημερινότητας στις νέες συνθήκες κλπ.) και στη λοχεία (πόνοι πλάτης, αυχένα και μέσης, επαναφορά του σχήματος του σώματος, βελτίωση λειτουργίας και εμφάνισης της κοιλιακής χώρας, περιορισμός των ψυχοσωματικών συνεπειών που παρατηρούνται πολλές φορές στις λεχοϊδες, αντιμετώπιση της ακράτειας κλπ.) Επίσης, η Φυσικοθεραπεία στις γυναίκες περιλαμβάνει γυναίκες όλων των ηλικιών και των συνηθειών (νέες αλλά και ηλικιωμένες, αθλήτριες και μη, γυναίκες με οστεοπόρωση κλπ.

Φυσικοθεραπεία στα παιδιά

Ο φυσικοθεραπευτής που θα ασχοληθεί με την αποκατάσταση παιδιών αντιμετωπίζει περιστατικά από νεογέννητα μέχρι εφήβους. Συνήθως ασχολείται με παιδιά που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους, παιδιά με σπαστικότητα, εγκεφαλικές παραλύσεις, κυστικές ινώσεις, σκολιώσεις, τραυματισμούς όπως κατάγματα και εξαρθρώσεις, ραιβόκρανα κλπ.

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

Είναι το είδος της Φυσικοθεραπείας που συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργίας του καρδιοαναπνευστικού συστήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Φυσικοθεραπευτής ασχολείται με ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου, πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, έχουν υποβληθεί σε by-pass, εμφανίζουν ανεπάρκεια σε κάποια βαλβίδα της καρδίας τους, νοσούν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνιο άσθμα, πνευμονοπάθειες, πνευμονία και άλλες παθήσεις που στέκονται εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων.

Νευρολογική Φυσικοθεραπεία

Σε αυτό το απαιτητικό πεδίο ο Φυσικοθεραπευτής καλείται να αντιμετωπίσει παθήσεις και κακώσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Τέτοια προβλήματα είναι τραυματισμοί του Εγκεφάλου και του Νωτιαίου Μυελού, σκλήρυνση κατά πλάκας, Πάρκινσον, οσφυοϊσχιαλγία, εγκεφαλικά επεισόδια κλπ.

Ογκολογική Φυσικοθεραπεία

Ο Φυσικοθεραπευτής ασχολείται με ασθενείς που έχουν διαγνωστεί ή αναρρώνουν μετά από προσβολή κάποιου είδους καρκίνου. Ο καρκίνος μπορεί να προκαλέσει πολλά συμπτώματα και συνθήκες, που βελτιώνονται με τη φυσικοθεραπεία όπως λεμφοίδημα, πόνος, μυϊκή αδυναμία, δυσκαμψία αρθρώσεων, δυσκολία βάδισης, μείωση αντοχής, μουδιάσματα στα άκρα, οστεοπενία ή οστεοπόρωση κλπ.

Γηριατρική Φυσικοθεραπεία

Αυτή η κατηγορία φυσικοθεραπείας «γεννήθηκε» λόγω της αύξησης του μέσου όρου ηλικίας των ανθρώπων στον «δυτικό» κόσμο. Ο φυσικοθεραπευτής ασχολείται με τα συμπτώματα εκφύλισης που ταλαιπωρούν τους ηλικιωμένους ανθρώπους και πολλές φορές εξαιτίας αυτών νοσηλεύονται στις κλινικές είτε λόγω χειρουργείου είτε λόγω παθολογικών προβλημάτων. Αρθρίτιδες γονάτων και ισχίων, Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ και καρδιοαναπνευστικά προβλήματα είναι κάποιες συνηθισμένες καταστάσεις που διαταράσσουν τις καθημερινές δραστηριότητες αυτών των ανθρώπων.

Αθλητική Φυσικοθεραπεία

Αφορά στην αποκατάσταση τραυματισμών αθλητών, τόσο επαγγελματιών όσο και ερασιτεχνών. Τέτοιοι τραυματισμοί είναι μυϊκές θλάσεις, ρήξεις των τενόντων του ώμου, ρήξεις των χιαστών συνδέσμων, κακώσεις των μηνίσκων του γόνατος, εξαρθρήματα ώμου κλπ.

Ορθοπεδική Φυσικοθεραπεία

Είναι το πιο γνωστό πεδίο Φυσικοθεραπείας το οποίο περιλαμβάνει αποκατάσταση τραυματισμών στα οστά, στους τένοντες, στους μύες, στους συνδέσμους και στις αρθρώσεις. Τα μέσα και οι τεχνικές που έχει ο Φυσικοθεραπευτής στη διάθεσή του σε αυτό το πεδίο είναι πολλά και οι αποτελεσματικότητα τους είναι μεγάλη.

