Ευχάριστα νέα για τη Scarlett Johansson

Τι ετοιμάζει και ενθουσίασε τους θαυμαστές της.

Ένα νέο επιχειρηματικό βήμα ετοιμάζεται να κάνει η Scarlett Johansson.

Η διάσημη ηθοποιός μπαίνει στον κόσμο της ομορφιάς ως επιχειρηματίας!

Συγκεκριμένα, η Scarlett Johansson σχεδιάζει να λανσάρει τη δική της μάρκα ομορφιάς και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι το 2022.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα δήλωσε στο WWD ότι εμπνεύστηκε από το πάθος της μητέρας της για αυτοεξυπηρέτηση για την επερχόμενη σειρά.

Κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη - Κεχαγιόχλου στον ΑΝΤ1: Κίνητρο η… αγάπη για την Τέχνη (βίντεο)

Λαμία: Ηλικιωμένη με άνοια ζούσε δίπλα στον νεκρό αδελφό της

Γλυκά Νερά - πατέρας Καρολάιν: θα του τίναζα τα μυαλά στον αέρα αν ήξερα...