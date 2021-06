Life

Οι 5 βιταμίνες που θα σε βοηθήσουν να χάσεις βάρος χωρίς δίαιτα

Μάθε όλα όσα δεν γνωρίζεις για τις βιταμίνες και το αδυνάτισμα!

Η απώλεια βάρους είναι ένα θέμα που δημιουργεί σε πολλούς άγχος και πονοκέφαλο. Για να πετύχεις το τέλειο αποτέλεσμα, σκέφτεσαι ότι πρέπει ν’ ακολουθήσεις ένα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και να πεις «αντίο» σε κάθε ένοχη απόλαυση. Κάποιες φορές, γίνεσαι παραπάνω απ’ όσο πρέπει αυστηρή με τον εαυτό σου και αρνείσαι να λάβεις τροφές που ενδεχομένως αγνοείς ότι είναι πλούσιες σε βιταμίνες και μέταλλα. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, πρέπει ν’ αναθεωρήσεις, αφού αυτό που ίσως δεν γνωρίζεις, είναι ότι οι βιταμίνες που εμπεριέχονται στα τρόφιμα, είναι εκείνες που θα σου εξασφαλίσουν την πολυπόθητη απώλεια βάρους που επιδιώκεις, αφού ενεργοποιούν και ενισχύουν τον μεταβολισμό σου στο μέγιστο.

Η κλινική διαιτολόγος Εύα Τσάκου, μας λέει ποιες βιταμίνες έχουν την ιδιότητα να ενισχύουν την καύση του λίπους και να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού, κάνοντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο αποτελεσματική την προσπάθεια μας να χάσουμε τα περιττά κιλά. Σημαντικό ποσοστό βιταμινών, μπορούμε ν’ απορροφήσουμε τόσο από τις τροφές που καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση, όσο και μέσα από ασφαλή βιταμινούχα συμπληρώματα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προσπάθεια μας ν’ αδυνατίσουμε με υγιή τρόπο.

Ποιες 5 βιταμίνες είναι απαραίτητες για χάσιμο βάρους

Βιταμίνη Β

Οι βιταμίνες Β περιλαμβάνουν: την θειαμίνη (Β-1), την ριβοφλαβίνη (Β-2), την νιασίνη (Β-3), παντοθενικό οξύ (Β-5), πυριδοξίνη (Β-6), βιοτίνη (Β-7), φυλλικό οξύ (Β-9), κοβαλαμίνη (Β-12). Αν επιθυμείς έναν άρτιο και λειτουργικό μεταβολισμό, τότε οι βιταμίνες αυτές είναι ό,τι πρέπει για να δεις τον στόχο σου να γίνεται πραγματικότητα. Η κύρια λειτουργία αυτής της ομάδας βιταμινών είναι να βοηθούν το σώμα σου, ώστε να μεταβολίζει τους υδατάνθρακες, τις πρωτεΐνες και τα λίπη, ενώ παράλληλα συμβάλλει και στην παραγωγή ενέργειας. Η θειαμίνη (Β-1) για παράδειγμα, βοηθά τα κύτταρα του σώματος να μετατρέψουν τους υδατάνθρακες σε ενέργεια. Αν ο οργανισμός σου προσλαμβάνει χαμηλότερο ποσοστό βιταμινών, απ’ αυτό που είναι απαραίτητο για τον μεταβολισμό ώστε να λειτουργήσει σωστά, τότε το χάσιμο των περιττών κιλών δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για σένα. Τις βιταμίνες Β μπορείς να τις βρεις σε μια σειρά από τρόφιμα όπως το άπαχο κρέας, τα φασόλια, τις φακές, το γάλα, τις πατάτες, τις μπανάνες, τα αυγά και τα δημητριακά.

Βιταμίνη D

Πρόκειται για την γνωστή σε όλους βιταμίνηπου μπορεί κάποιος να λάβει από την έκθεση του στον ήλιο. Η λήψη της βιταμίνης D, σε μεγάλο ποσοστό από τις τροφές καθίσταται σχεδόν αδύνατη να πραγματοποιηθεί, γι’ αυτό και συνιστώνται τα κατάλληλα συμπληρώματα. Έρευνα που διενεργήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου το 2011 που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την παχυσαρκία στην Πράγα, έδειξε ότι οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι ενήλικες που έλαβαν συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D έχασαν σημαντικά περισσότερο λίπος από το στομάχι, συγκριτικά μ’ εκείνους που δεν έλαβαν συμπληρώματα. Την βιταμίνη Dτην συναντάμε σε διάφορες τροφές, όπως τα αυγά, ο τόνος, ο σολομός και ο χυμός πορτοκάλι.

