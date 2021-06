Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Η αλλαγή που έγινε στο Facebook της Καρολάιν

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το στυγερό έγκλημα.

Η στυγερή δολοφονία της Καρολάιν από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά στις 11 Μαΐου συνεχίζει να συγκλονίζει το πανελλήνιο, με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές.

Όπως έγινε γνωστό χθες, η οικογένεια της Καρολάιν πήρε την προσωρινή επιμέλεια της μικρής Λυδίας, η οποία θα μεγαλώσει στην Αλόννησο, σε ένα περιβάλλον που όλοι θα τη λατρεύουν.

Τις τελευταίες μέρες ωστόσο υπάρχει μια αλλαγή στον λογαριασμό της Καρολάιν στο Facebook.

