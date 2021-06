Life

Χριστίνα Μπόμπα: Η πρώτη φωτογραφία με τα δίδυμα μέσα από το σπίτι της

Εξαντλημένη αλλά ευτυχισμένη η νέα μανούλα.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν τις τελευταίες ημέρες η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, αφού κράτησαν στην αγκαλιά τους τα δίδυμα παιδάκια τους.

Η σύζυγος του παρουσιαστή γέννησε την περασμένη Τετάρτη με καισαρική τομή δύο υγιέστατα κοριτσάκια βάρους τριών κιλών, σε ιδιωτικό μαιευτήριο των βορείων προαστίων.

Χθες, η Χριστίνα Μπόμπα και οι μικρές της πριγκίπισσες πήραν εξιτήριο και επέστρεψαν στο σπίτι τους.

