Κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη - Κεχαγιόχλου στον ΑΝΤ1: Κίνητρο η… αγάπη για την Τέχνη (βίντεο)

O συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου αποκαλύπτει τι του είπε κατά την επικοινωνία που είχαν.

Ο Σάκης Κεχαγιόγλου, δικηγόρος του 50χρονου που έκλεψε τους πίνακες του Πικάσο και του Μοντριάν, μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο κ. Κεχαγιόγλου αποκάλυψε πως κατά την πρώτη επικοινωνία που είχαν, ο εντολέας του του εξήγησε πως εκείνο που τον έσπρωξε στην κλοπή "ήταν η αγάπη του για την Τέχνη".

Τόνισε πως πρόκειται για "μία μεγάλη επιτυχία της Eλληνικής Aστυνομίας, καθώς η υπόθεση κράτησε εννέα χρόνια και τελικά εξιχνιάστηκε".

Τέλος υπογράμμισε ότι ο δράστης έδειξε μεταμέλεια και υπέδειξε το σημείο όπου βρίσκονταν τα αριστουργήματα που αφαιρέθηκαν από την Εθνική Πινακοθήκη.

