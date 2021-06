Κοινωνία

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ότι από σήμερα έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

