Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Υπουργικό Συμβούλιο και συνάντηση Μητσοτάκη - Ιερώνυμου την Τετάρτη. Τα θέματα που θα τεθούν για συζήτηση.

Αύριο, Τετάρτη 30 Ιουνίου, και ώρα 10:00, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το υπουργικό συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Παναγιώτη Πικραμμένο του νομοσχεδίου για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνι Γεωργιάδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών α) Αναπτυξιακός νόμος: Ελλάδα 2.0, β) Εκσυγχρονισμός του δικαίου του ανταγωνισμού και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1.

Παρουσίαση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη του νομοσχεδίου για τη διάρθρωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και την οργάνωση και λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση για το νέο κυβερνητικό πάρκο στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ.

Ενημέρωση από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Μετανάστευσης 2021-2027.

Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα σχετικά με την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Εισήγηση από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, 'Ακη Σκέρτσο για τον απολογισμό και προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου: α) Παρουσίαση απολογισμού α' εξαμήνου 2021, β) Έγκριση στόχων 2022, γ) Έγκριση αναθεωρήσεων Ενοποιημένου Σχεδίου Δράσης.

Στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

