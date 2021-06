Πολιτική

Μητσοτάκης - Μπένετ: Τι συζήτησαν οι δύο Πρωθυπουργοί

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι Πρωθυπουργοί Ελλάδος και Ισραήλ. Πρόσκληση σε Μπένετ να επισκεφθεί την Αθήνα.

Την πρόθεση τους να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία σε διμερές, σε τριμερές - με τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας - αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, συμφώνησαν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο νέος Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, σε τηλεφωνική επικοινωνία, που είχαν αργά το απόγευμα της Τρίτης.

Αμφότεροι, εξάλλου, αναγνώρισαν τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων των δύο χωρών, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη, μάλιστα, τον κ. Μπένετ για την ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Οι δύο άνδρες υπογράμμισαν την αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας, κάνοντας αναφορά στα σημαντικά βήματα που έχουν ήδη γίνει σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, η άμυνα και η τεχνολογία, ενώ συζήτησαν και για τη διαχείριση της πανδημίας.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός προσκάλεσε τον κ. Μπένετ να επισκεφθεί την Αθήνα. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να αναζητηθούν κατάλληλες ημερομηνίες για την πραγματοποίηση αυτής της επίσκεψης.

