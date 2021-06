Κοινωνία

Αναδοχή παιδιών: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού μέσω των social media (βίντεο)

«Γίνε ανάδοχος και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού», υπογραμμίζεται στο σχετικό σποτ.

«Γίνε ανάδοχος και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού» είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω των αναρτήσεών του στα social media, για την πλατφόρμα paidi.gov.gr όπου όλοι οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση και ενημέρωση για τα ζητήματα που σχετίζονται με το παιδί - και ιδιαίτερα τον θεσμό της αναδοχής.

«Μέσω του θεσμού της αναδοχής, παιδιά που βρίσκονται μακριά από την οικογένειά τους γιατί αυτή δεν μπορεί να τα φροντίσει, βρίσκουν τη φροντίδα, την υποστήριξη και την αγάπη που χρειάζονται. Γίνε ανάδοχος και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, συνοδεύοντας την ανάρτησή του από σχετικό βίντεο.

