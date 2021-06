Οικονομία

Κομισιόν: Επιπλέον 15 δισ. ευρώ για το Ταμείο Ανάκαμψης

Επιτυχημένη η δεύτερη έξοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αγορές για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEu.

Το ποσό των 15 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU), συγκέντρωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη δεύτερη έξοδό της στις αγορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η σημερινή συναλλαγή αφορά ένα πενταετές ομόλογο 9 δισ. ευρώ, το οποίο λήγει στις 6 Ιουλίου 2026 και ένα 30ετές ομόλογο 6 δισ. ευρώ, που λήγει στις 6 Ιουλίου 2051. Και οι δύο δόσεις προσέλκυσαν πολύ έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Η συναλλαγή υπεγράφη πάνω από 11 φορές και με προσφορές άνω των 170 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή πέτυχε πολύ ευνοϊκές συνθήκες τιμολόγησης.

Πρόκειται για τη δεύτερη συναλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU, μετά το 10ετές ομόλογο των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξέδωσε η Επιτροπή στις 15 Ιουνίου 2021 εξ ονόματος της ΕΕ. Με τη σημερινή συναλλαγή, η Επιτροπή έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα 35 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του NextGenerationEU.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν τώρα για τις πρώτες εκταμιεύσεις από το Μέσο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και διάφορα προγράμματα προϋπολογισμού της ΕΕ που χρηματοδοτούνται από το NextGenerationEU.

Ως το τέλος του 2021, η Επιτροπή αναμένει να συγκεντρώσει περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα, τα οποία θα συμπληρωθούν με βραχυπρόθεσμα γραμμάτια της ΕΕ, σύμφωνα με το σχέδιο χρηματοδότησης που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2021. Το ακριβές ποσό των ομολογιών της ΕΕ και των γραμματίων της θα εξαρτηθούν από τις ακριβείς ανάγκες χρηματοδότησης και η Επιτροπή θα αναθεωρήσει την αρχική της αξιολόγηση το φθινόπωρο.

Το NextGenerationEU είναι ένα προσωρινό μέσο ανάκαμψης περίπου 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε τρέχουσες τιμές, για να υποστηρίξει την ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημία του κορονοϊού και να βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης. Για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - εξ ονόματος της ΕΕ - θα συγκεντρώσει από τις κεφαλαιαγορές έως περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ ως το τέλος του 2026. Τα 407,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι διαθέσιμα για επιχορηγήσεις και τα 386 δισεκατομμύρια ευρώ είναι δάνεια. Αυτό μεταφράζεται για την Επιτροπή, σε όγκο δανεισμού κατά μέσο όρο περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

