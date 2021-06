Αθλητικά

Euro 2020: Η Αγγλία “σκότωσε” τη Γερμανία (βίντεο)

Ντελίριο στο Wembley για τη νίκη επί των “πάντσερ” και την πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Ο “μίστερ-γκολ” της Αγγλίας, Ραχίμ Στέρλινγκ, άνοιξε τον δρόμο και ο αρχηγός των “Τριών Λιονταριών”, Χάρι Κέιν, έδωσε την “χαριστική βολή” στην Γερμανία, στο μεγάλο ντέρμπι των “16” του Euro 2020.

Η Αγγλία ήταν η μεγάλη νικήτρια με 2-0 στο Wembley και με πανηγυρικό τρόπο πήρε το “εισιτήριο” για τους προημιτελικούς, όπου θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από το τελευταίο ζευγάρι των “νοκ άουτ” αγώνων ανάμεσα στη Σουηδία και στην Ουκρανία.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έκανε ό,τι ακριβώς στα ματς των ομίλων με Κροατία και Τσεχία, άνοιξε το σκορ στο 75ο λεπτό δίνοντας το έναυσμα για τους πανηγυρισμούς στο “ναό του ποδοσφαίρου”, υπό το βλέμμα του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της συζύγου του, Κέιτ.

Ήταν το τρίτο γκολ του Στέρλινγκ στη διοργάνωση και το 15ο στα τελευταία 20 ματς με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας.

Η Γερμανία, που είχε τις κλασικές ευκαιρίες στο ματς, με τον Βέρνερ στο πρώτο μέρος και τον Χάβερτς στο ξεκίνημα του δεύτερου (ο Πίκφορντ έδωσε την ομάδα του και στις δύο περιπτώσεις), έχασε ανεπανάληπτο “τετ -α- τετ” μετά το προβάδισμα της Αγγλίας για να ισοφαρίσει, όταν ο Μίλερ βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Πίκφορντ, αλλά πλάσαρε άουτ.

Και αμέσως μετά, από σέντρα του Γκρίλις, ο οποίος από τη στιγμή της αλλαγής του άλλαξε την εικόνα των γηπεδούχων, ο Χάρι Κέιν με κεφαλιά στο 86΄ έδωσε το χαριστικό χτύπημα στα “πάντσερ”, με το πρώτο του γκολ στο τουρνουά.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αγγλία (Γκάρεθ Σαουθγκέιτ): Πίκφορντ, Γουόκερ, Μαγκουάιρ, Στόουνς, Τρίπιερ, Ράις (88΄ Χέντερσον), Φίλιπς, Σο, Σακά (69΄ Γκρίλις), Κέιν, Στέρλινγκ.

Γερμανία (Γιόακιμ Λεβ): Νόιερ, Ρίντιγκερ, Χούμελς, Γκίντερ (87΄ Τσαν), Κίμιχ, Κρόος, Γκορέτσκα, Γκόσενς (88΄ Σανέ), Μίλερ (90΄+2 Μουσιάλα), Χάβερτς, Βέρνερ (69΄ Γκνάμπρι).

