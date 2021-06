Κόσμος

Επικοινωνία Μισέλ - Ερντογάν

«Εξήγησα στον Ταγίπ Ερντογάν το αποτέλεσμα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», είπε ο Σαρλ Μισέλ.

Eπικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Εξήγησα στον Ταγίπ Ερντογάν το αποτέλεσμα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Σαρλ Μισέλ.

Σημειώνει ότι «η θετική ατζέντα της ΕΕ παραμένει επί τάπητος, υπό τους γνωστούς όρους».

«Τόνισα την ενότητα της ΕΕ στον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και επιβεβαίωσα τη σημασία του μέλλοντος των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας» καταλήγει ο κ. Μισέλ.

