Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή των πυροσβεστών

Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε την αίτηση πυροσβεστών της Ε.Μ.Α.Κ. που ζητούσαν να μην εμβολιαστούν κατά της πανδημίας.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, την αίτηση πυροσβεστών που υπηρετούν στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) για αναστολή εκτελέσεως της 28550 Φ 215.2/18.5.2021 πράξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, που επέβαλε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους κατά του COVID-19.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ (πρόεδρος Μαίρη Σάρπ και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Παναγιώτα Καρλή) με την υπ΄ αριθ. 133/2021 απόφαση του σχηματισμού Αναστολών, απέρριψε την αίτηση των πυροσβεστών της Ε.Μ.Α.Κ. κρίνοντας ότι την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης «επέβαλαν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην ανάγκη διασφάλισης της αδιάλειπτης και ακώλυτης λειτουργίας των Ειδικών Μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος που είναι επιφορτισμένες με την αντιμετώπιση καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)».

Ενδεικτικά επισημαίνει το ΣτΕ ότι η λειτουργία της Ε.Μ.Α.Κ. «δεν αρκεί να είναι μόνο συνεχής, αλλά πρέπει, ενόψει του ειδικού και κρίσιμου χαρακτήρα των εν λόγω υπηρεσιών για την αντιμετώπιση καταστροφών, να στηρίζεται στην πλήρη διαθεσιμότητα του υπηρετούντος προσωπικού τους, η οποία είναι δυνατόν να διαταραχθεί σοβαρά σε περίπτωση που τα μέλη του προσβληθούν και νοσήσουν από τον κοροονοϊό Covid-19».

