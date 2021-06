Οικονομία

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα

Μίλησε για «μεγάλο αναπτυξιακό άλμα», στη συζήτηση που είχε με τον CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, και τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, Δημήτρη Παπαλεξόπουλο.

Μήνυμα στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας να μιμηθεί τις «επιχειρήσεις που έσπευσαν να συνταχθούν με την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να επιβραβεύσει τους νέους, οι οποίοι θα εμβολιαστούν, με το ποσό των 150 ευρώ, δίνοντας αντίστοιχες παροχές σε είδος που συνδέονται με τη δική τους δραστηριότητα», απηύθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση που είχε το απόγευμα με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer, Albert Bourla, στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Θα ενθάρρυνα περισσότερες επιχειρήσεις να κάνουν κάτι αντίστοιχο διότι είμαστε συμμέτοχοι σε μια μεγάλη προσπάθεια να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να εμβολιαστούν. Και, ναι, δεν είναι καθόλου κακό σε αυτή την προσπάθεια να χρησιμοποιούμε και τέτοια κίνητρα και όταν μάλιστα το βάρος επιμερίζεται μεταξύ του κρατικού προϋπολογισμού και των επιχειρήσεων θα είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο».

«Αυτή τη στιγμή στην χώρα μας οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα προόδου. Αυτό το άλμα θα είναι ταυτόχρονα και ένα αναπτυξιακό άλμα» ανέφερε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Πρωθυπουργός μιλώντας για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. «Η ανάπτυξη η οποία θα έρθει τα επόμενα χρόνια είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια ανάπτυξη ισχυρή και πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός του 2022, θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος της πανδημίας για να μπορέσουμε στην συνέχεια να αναπτυχθούμε πέρα και πάνω από τα μεγέθη στα οποία βρεθήκαμε όταν μας χτύπησε η πανδημία» τόνισε.

«Η πανδημία άλλαξε όλο τον χάρτη των δημοσιονομικών πολιτικών. Ανέδειξε την ανάγκη του κράτους να ξοδέψει σημαντικότατα ποσά στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, όμως, μας επέτρεψε να ξεφύγουμε από τον βραχνά των πρωτογενών πλεονασμάτων, έτσι όπως αυτά τα είχε διαπραγματευθεί η προηγούμενη Κυβέρνηση. Και η συζήτηση, βέβαια, η οποία θα ξεκινήσει στην Ευρώπη, για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο σταθερότητας μετά την πανδημία, σίγουρα θα λάβει υπόψη και τα μαθήματα από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε την πανδημία», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μιλώντας για τα βήματα που έκανε η Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Ουδέποτε αναστείλαμε τις μεταρρυθμίσεις και βέβαια τώρα, καθώς η πανδημία τελειώνει, θα πατήσουμε περισσότερο γκάζι και όχι περισσότερο φρένο, έτσι ώστε οι μεταρρυθμίσεις ως δουλειά υποδομής για το νέο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο οραματιζόμαστε, να γίνουν πράξη μία ώρα αρχύτερα».

Καθώς συμπληρώνονται σε λίγες μέρες δύο χρόνια από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, και με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι «το μεγάλο αναπτυξιακό άλμα» που μπορεί να πετύχει η Ελλάδα «θα πρέπει να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την προηγούμενη ανάπτυξη, με πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία, με την αναγνώριση από το εξωτερικό ότι διαθέτει μία αξιόπιστη Κυβέρνηση και βέβαια όπως είπε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με πολλά νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία θα μας επιτρέψουν να θεραπεύσουμε το μεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι άλλος από το χάσμα επενδύσεων το οποίο μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη».

Μιλώντας για τα ζητήματα της Παιδείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ως σημαντική πρόκληση την απομάκρυνση από το στερεότυπο ότι μόνο με ένα πτυχίο Πανεπιστημίου μπορείς να βρεις μια καλή δουλειά και να εξασφαλίσεις τελικά την επαγγελματική σου αποκατάσταση. «Δεν μπορούμε να βλέπουμε τα παιδιά της τεχνικής εκπαίδευσης, τους φοιτητές της τεχνικής εκπαίδευσης ως παιδιά ενός κατώτερου θεού. Είναι λάθος πρότυπο» υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Μπουρλά: Έχουμε μία χρυσή ευκαιρία μπροστά μας, ως χώρα

Προτροπή προς τους Έλληνες επιχειρηματίες ότι θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες, απηύθυνε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, στην ίδια συζήτηση.

Τόνισε μάλιστα πως «έχουμε μια χρυσή ευκαιρία μπροστά μας ως χώρα και θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε».

Επίσης, αναφερόμενος στην εμπειρία των συγγενών του, που έκαναν το εμβόλιο στη Θεσσαλονίκη, και της οικογένειάς του, που έκανε το εμβόλιο στις ΗΠΑ, είπε πως ο τρόπος που έγινε στην Ελλάδα ήταν πολύ καλύτερος. Όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η εμβολιαστική καμπάνια, αλλά και ότι έγινε κατευθείαν ψηφιακός, επεσήμανε.

