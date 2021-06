Κοινωνία

Bloomberg: H Ελλάδα “κερδίζει πόντους” στη διαχείριση της πανδημίας

Ανέβηκε 14 θέσεις στην “κατάταξη ανθεκτικότητας” και χαρακτηρίζεται ως ένας από τους καλύτερους τόπους διαβίωσης στη διάρκεια της πανδημίας.

Η Ελλάδα έχει σημειώσει «πρόοδο στην επανεκκίνηση» (reopening progress), σύμφωνα με το Bloomberg, ανεβαίνοντας στην κατάταξη της ανθεκτικότητας αυτόν τον μήνα από την 33η (Μάιος) στην 19η (Ιούνιος), καθιστώντας την ένα από τα 20 καλύτερα μέρη για να βρίσκεται κάποιος κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του Bloomberg, τα καλύτερα και χειρότερα μέρη στην εποχή της COVID-19 ορίζονται τώρα από την “ομαλοποίηση” και την ικανότητα των οικονομιών να επιστρέψουν σε προ-πανδημικούς καιρούς και σε βελτιωμένη ποιότητα ζωής μέσω εμβολιασμού… Οι ΗΠΑ έχουν το προβάδισμα με συνολική βαθμολογία ανθεκτικότητας 76, χάρη στην ταχεία και εκτεταμένη εκστρατεία εμβολιασμού, και ακολουθούν Νέα Ζηλανδία (73,7), Ελβετία (72,9), Ισραήλ (72,9) και Γαλλία (72,8).

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση με συνολική βαθμολογία ανθεκτικότητας 65,8, με 36,9% εμβολιασμένους, 45η ως προς τη σοβαρότητα του lockdown και 42,9% ως προς τις δυνατότητες πτήσης.