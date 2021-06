Τοπικά Νέα

Καβάλα: Θρήνος για τη Μυρτώ, που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο

Είχε πρωτεύσει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019, αλλά διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο.

Έφυγε από τη ζωή η Καβαλιώτισσα φοιτήτρια Ιατρικής. η οποία είχε αναδειχθεί η “πρώτη των πρώτων” στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019, Μυρτώ Φουρουντζόγλου.

Η Μυρτώ διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο όταν πέρασε στην Ιατρική Θεσσαλονίκης αλλά δεν τα παράτησε στιγμή.

«Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους γονείς και την οικογένεια της άτυχης φοιτήτριας Μυρτούς Φουρουντζόγλου, η οποία υπήρξε μια από τις πιο διακεκριμένες μαθήτριες του ΔΩΚ και διακρίθηκε για την αγάπη της για την μουσική και για το ήθος της», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, Κοσμάς Χαρπαντίδης.

Σε συνέντευξή της στο CENTER TV, πριν από δύο χρόνια, μιλούσε για τα όνειρά της...

