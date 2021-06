Αθλητικά

Euro 2020: Η Ουκρανία απέκλεισε την Σουηδία στην παράταση (βίντεο)

Πήρε το εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η ομάδα του Αντρέι Σεβτσένκο.

Το “θαύμα” της Γλασκώβης έγινε στο 120΄ για την Ουκρανία, η οποία στο τελευταίο λεπτό της παράτασης με την κεφαλιά του Ντόβμπικ νίκησε με 2-1 την Σουηδία και πήρε πανηγυρική πρόκριση στους “8” του Euro 2020, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία.

Ο αγώνας κρίθηκε εν πολλοίς στην φάση του 98ου λεπτού, όταν ο Ντανιέλε Ορσάτο, αφού συμβουλεύτηκε το VAR, απέβαλε με κόκκινη κάρτα τον αμυντικό της Σουηδίας, Μάρκους Ντάνιελσον, για αντιαθλητικό παίξιμο.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε την ευκαιρία στο συγκρότημα του Αντρέι Σεφτσένκο να επιτεθεί περισσότερο και να πάρει την “χρυσή” πρόκριση στο 120΄, με τους Σκανδιναβούς να μην έχουν τον χρόνο για ν’ αντιδράσουν.

Το ματς στο “Χάμπτεν Παρκ” της Γλασκώβης είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημά του, με τη Σουηδία να κυκλοφορεί καλύτερα τη μπάλα, αλλά να μην βρίσκει διαδρόμους για να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της Ουκρανίας.

Η ομάδα του Σεφτσένκο, μάλιστα, στην πρώτη οργανωμένη επιθετική της προσπάθεια πήρε το προβάδισμα στο 27ο λεπτό. Ο Γιαρμολένκο έβγαλε τη σέντρα από δεξιά, ο Ζιντσένκο έπιασε του σουτ στην κίνηση, με τον Όλσεν να μην μπορεί να σταματήσει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. (0-1)

Οι Σκανδιναβοί δεν το έβαλαν κάτω κι έφτασαν στην ισοφάριση με το 4ο γκολ του Φόρσμπεργκ στο τουρνουά. Ο επιθετικός της Λειψίας έπιασε το σουτ, η μπάλα βρήκε στον Ζαμπάρνι κι άλλαξε όσο χρειαζόταν πορεία για να ξεγελάσει τον Μπούστσαν (1-1).

Στο πρώτο 20λεπτο του β΄ μέρους ο αγώνας είχε “τρελό” ρυθμό με την μπάλα να παίζεται πάνω κάτω και τις ευκαιρίες να διαδέχονται η μία την άλλη. Παρά τα τρία δοκάρια, όμως, δύο από τον Φόρσμπεργκ κι ένα από τον Σίντορτσουκ, το γκολ δεν ήρθε για κάποια ομάδα και σιγά-σιγά η κούραση έκανε την εμφάνισή της στους παίκτες των ομάδων.

Από το 75΄ και μετά τόσο η Σουηδία, όσο και η Ουκρανία προτίμησαν να μη ρισκάρουν, με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί στην παράταση. Εκεί όπου στο 98΄ άλλαξαν οι ισορροπίες της αναμέτρησης με την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο κεντρικός αμυντικός της Σουηδίας, Μάρκους Ντάνιελσον, για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Μπεσέντιν, ο οποίος τέθηκε “νοκ άουτ”.

Τελικά κι ενώ όλα έδειχναν ότι ο αγώνας θα κρινόταν στη διαδικασία των πέναλτι, στο 120΄ ο επιθετικός της Ντνίπρο, Αρτέμ Ντόβμπικ, με καρφωτή κεφαλιά έστειλε τους Ουκρανούς στους προημιτελικούς του Euro 2020.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Σουηδία (Γιάνε Αντερσον): Όλσεν, Λούστιγκ (83΄ Κραφτ), Λίντελοφ, Ντάνιελσον, Αουγκούστινσον (83΄ Μπένγκτσον), Λάρσον (97΄ Κλάεσον), Όλσον (101΄ Χελάντερ), Έκνταλ, Φόρσμπεργκ, Κουλουσέφσκι (97΄ Κουάισον), Ίσακ (97΄ Μπεργκ).

Ουκρανία (Αντρέι Σεφτσένκο): Μπούστσαν, Καραβάεφ, Ζαμπάρνι, Κριβτσόφ, Ματβιγένκο, Σίντορτσουκ (118΄ Μπέζους), Στεπανένκο (94΄ Μακαρένκο), Ζιντσένκο, Γιαρμολένκο (106΄ Ντόβμπικ), Γιαρέμτσουκ (91΄ Μπεσέντιν - 101΄ Τσιγκάνκοφ), Σαπαρένκο (61΄ Μαλινόφσκι).

