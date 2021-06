Αθλητικά

Προολυμπιακό Τουρνουά: Η Ελλάδα “λύγισέ” κόντρα στον Καναδά

Ένα πολύ νευρικό ξεκίνημα στην τελευταία περίοδο, αποδείχτηκε καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης.

Η νευρικότητα της Εθνικής Ανδρών στην εκκίνηση της κρίσιμης τέταρτης περιόδου με τον Καναδά, όταν και δέχθηκε σερί 0-9, δεν της επέτρεψε την έκπληξη στην πρεμιέρα του Προολυμπιακού Τουρνουά της Βικτόρια. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε 91-97 από τους «οικοδεσπότες», στην 1η αγωνιστική του Α' ομίλου, και πλέον θα τα δώσει όλα την Παρασκευή (2/7, 2:05) με την Κίνα για την κατάληψη της 2ης θέσης και τη συνέχεια του Ολυμπιακού... ονείρου.

Στον αντίποδα, ο Καναδάς θα υποδεχθεί αύριο (1/7) την Κίνα με στόχο το 2/2 που θα του χαρίσει την πρώτη θέση του ομίλου.

Οι Άντριου Γουίγκινς και Αρ Τζέι Μπάρετ, με 23 και 22 πόντους, αντίστοιχα, υπέγραψαν τη νίκη των Καναδών, ενώ από την Εθνική προσπάθησαν οι Ντίνος Μήτογλου (14 πόντοι, 10 ριμπάουντ), Νικ Καλάθης (12 πόντοι, 9 ασίστ) και Κώστας Σλούκας (12 πόντοι, 8 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 50-46, 71-74, 91-97

Αξιοποιώντας με το... καλημέρα όλα τα πικ εν ρολ και με την άμυνα να «σφραγίζει» την ελληνική ρακέτα, η Εθνική ήλεγξε το ρυθμό από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Όταν μάλιστα, οι Έλληνες διεθνείς βρήκαν ρυθμό από τα 6.75, όχι μόνο ήρθε η ανατροπή, αλλά οι Έλληνες διεθνείς έκλεισαν την περίοδο στο +4 (23-19 στο 10΄). Το... χορό των μακρινών εκτελέσεων άνοιξε ο Κασελάκης στο 7΄, γράφοντας το 14-12, ενώ ακολούθησαν οι «βόμβες» των Μήτογλου, Χρυσκόπουλου και το buzzer beater τρίποντο του Σλούκα για το 23-19.

Με τους Κασελάκη, Χρυσικόπουλο να παραμένουν «ζεστοί» από τα 6.75, τον Καββαδά να κάνει εξαιρετική δουλειά κοντά στο αντίπαλο καλάθι και την είσοδο των Κατσίβελη, Κ. Αντετοκούνμπο να δένει την άμυνα, η Εθνική όχι μόνο δεν απειλήθηκε, αλλά στο 18΄ ξέφυγε για πρώτη φορά με +8 (48-40), μετά από τρίποντο του Καλάθη. Ωστόσο, η κακή περιφερειακή άμυνα, έδωσε τα μακρινά σουτ στους Καναδούς, οι οποίοι μάζεψαν τη διαφορά, χωρίς όμως να... προσπεράσουν, λόγω των διαδοχικών λαθών τους, που τους έστειλαν στα αποδυτήρια στο -4 (50-46).

Με τις άμυνες να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα στην τρίτη περίοδο, η Εθνική... παρασύρθηκε από τον γρήγορο ρυθμό που επέβαλε ο Καναδάς, πληρώνοντας λάθη και αστοχία. Οι «οικοδεσπότες» προσπέρασαν στο 26΄, με τρίποντο του Γουίγκινς (65-67) και δεν έχασαν ξανά το προβάδισμα, απέναντι σε μία Ελλάδα, που έδειχνε να έχει χάσει τη συνοχή της σε άμυνα και επίθεση (71-74 στο 30΄).

Η... καθίζηση που υπέστη η Εθνική στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου κράτησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για τρία λεπτά χωρίς καλάθι, με τον Καναδά να αντιδρά και με σερί 0-9 να ξεφεύγει για πρώτη φορά με +12 (71-83). Η «γαλανόλευκη», αν και καθυστερημένα, ενεργοποίησε και πάλι την άμυνα της, Μήτογλου και Γιαννόπουλος βρήκαν τα μακρινά σουτ και στο 39΄ η Εθνική βρέθηκε στο -4 (91-95). Ωστόσο, ένα επιθετικό ριμπάουντ των αντιπάλων και οι βολές του Μπάρετ αποσόβησαν τον κίνδυνο για τον Καναδά, που έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού με 91-97.

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Ρικ Πιτίνο): Αντετοκούνμπο 4, Καλάθης 12 (1), Χρυσικόπουλος 6 (2), Γιαννόπουλος 6 (2), Κασελάκης 10 (2), Κατσίβελης 2, Καββαδάς 6, Λαρεντζάκης 8, Μήτογλου 14 (2), Παπαγιάννης 11, Σλούκας 12 (1).

ΚΑΝΑΔΑΣ (Νικ Νερς): Αλεξαντερ-Γουόκερ 18 (2), Μπάρετ 22 (1), Μπένετ, Ντορτ 3, Τζόζεφ 3, Λάιλς 8 (1), Μέλντερ 3 (1), Νίκολσον 5 (1), Πάουελ 12, Γουίγκινς 23 (3).

