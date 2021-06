Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: διαψεύσεις από τη φυλακή μέσω ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την επιμέλεια της μικρής Λυδίας, για τα έξοδα της κηδείας και του οικοπέδου, για το ταξίδι στη Σούδα και τη σχέση του με τον Δογιάκη.

Σε διάψευση πολλών από όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα για τον ίδιο προχωρά ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου βρίσκεται μετά την ομολογία του ότι σκότωσε τη σύζυγό του Καρολάιν στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά.

Μέσω του ΑΝΤ1 και της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα” εκφράζει μάλιστα την ικανοποίησή του για την απόφαση της Εισαγγελίας Ανηλίκων, να δοθεί η κόρη του στην οικογένεια της γυναίκας του. “Νιώθω ανακουφισμένος από την απόφαση. Ξέρω ότι η μητέρα της Καρολάιν αγαπά πολύ την εγγονή της και θα μεγαλώσει σωστά στην Αλόννησο” είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προχωρά σε διευκρινήσεις για τα έξοδα τόσο του οικοπέδου που θα αγόραζαν στο Πικέρμι αλλά και για τα έξοδα της κηδείας. “Ακούγονται ανακρίβειες σχετικά με ένα οικόπεδο που θα αγοράζαμε μαζί με την Καρολάιν. Η αλήθεια είναι πως και οι δυο οικογένειες έβαλαν χρήματα για την αγορά του” δήλωσε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος. “Δεν πλήρωσε η οικογένεια της Καρολάιν τα έξοδα της κηδείας αλλά εγώ, εγώ τα πλήρωσα όλα” πρόσθεσε.

Επίσης σημείωσε ότι του καταλογίζουν σχέσεις με τον επιχειρηματία της ταβέρνας «Κρητικός». “Δεν έχω καμία σχέση, δεν γνωριζόμασταν και δεν έχω πάει ποτέ στο μαγαζί του” τόνισε. Σχετικά με όσα ακούγονται για το ταξίδι στη Σούδα απάντησε: “Όπως ούτε εγώ, ούτε η Καρολάιν είχαμε ταξιδέψει στην Σούδα αυτή τη χρόνια”.

Τέλος σε ότι αφορά τα δημοσιεύματα της βρετανικής εφημερίδας για το ημερολόγιο της Καρολάιν “την θεωρώ αναξιόπιστη γιατί όσα δημοσιεύει είναι αναληθή. Δεν υπάρχει ημερολόγιο” κατέληξε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.