Αθλητικά

Euro 2020: το πανόραμα των προημιτελικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τα ζευγάρια με τις ομάδες που συνεχίζουν. Οι πρώτες αναμετρήσεις ξεκινούν την Παρασκευή 2 Ιουλίου.

Μετά και τα δύο παιχνίδια της Τρίτης (29/06) Αγγλία-Γερμανία (2-0) και Σουηδία-Ουκρανία (1-2), ολοκληρώθηκαν τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών του Euro 2020. Οι πρώτες αναμετρήσεις ξεκινούν την Παρασκευή 2 Ιουλίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών του Euro 2020:

2 Ιουλίου 2021

Ελβετία-Ισπανία, Gazprom Arena-Αγία Πετρούπολη (19:00)

Βέλγιο-Ιταλία Allianz Arena-Μόναχο (22:00)

3 Ιουλίου

Τσεχία–Δανία, Olympic Stadium-Μπακού (19:00)

Ουκρανία-Αγγλία, Stadio Olimpico-Ρώμη (22:00)

Όλοι οι αγώνες για τα προημιτελικά του Euro 2020 μεταδίδονται απευθείας από τον ΑNT1, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.