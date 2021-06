Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: νέο lockdown εάν δεν αυξηθεί ο ρυθμός των εμβολιασμών (βίντεο)

Τι είπε για το μοίρασμα των χώρων ψυχαγωγίας σε αμιγείς και μεικτούς. Τι φοβάται και τι προβλέπει για το φθινόπωρο.

Για το μοίρασμα των χώρων ψυχαγωγίας και διασκέδασης σε αμιγείς και σε μεικτούς χώρους μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προειδοποιώντας παράλληλα για νέο lockdown το φθινόπωρο εάν δεν αυξηθεί ο ρυθμός των εμβολιασμών.

"Η συγκεκριμένη διαδικασία αποδίδει τα υγειονομικά μέτρα προστασίας που αντιστοιχούν στον εμβολιασμένο σε αντιδιαστολή με τον μη εμβολιασμένο" δήλωσε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα". Πρόσθεσε δε ότι δεν στερείται κάποιος συμπολίτης μας του δικαιώματος να βγει να φάει σε μια ταβέρνα, καθώς θα υπάρχουν πολλά μεικτά καταστήματα, αλλά με πιο αυστηρά μέτρα.

Σημείωσε ότι τα μέτρα αυτά αφορούν σε εσωτερικούς χώρους λειτουργίας, εκεί όπου η μεταδοτικότητα του ιού είναι μεγαλύτερη. "Πρέπει να λειτουργήσουμε με δύο βασικούς πυλώνες: πώς θα προστατευτούμε από την εξάπλωση της επιδημίας, δεδομένου και του φόβου για τη μετάλλη Δέλτα, και πώς θα δώσουμε κίνητρο στους ανθρώπους να εμβολιαστούν" τόνισε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Πρόσθεσε ότι θεωρεί δεδομένο ότι στα μαγαζιά για εμβολιασμένους το προσωπικό θα έχει κάνει τα εμβόλια και τόνισε ότι για να λειτουργήσει η κοινωνία με ασφάλεια θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. "Πολύ φοβάμαι ότι μεγάλο μέρος των καταστηματαρχών θα επιλέξουν να είναι μεικτής λειτουργίας στο βωμό του να έχουν μεγαλύτερη γκάμα πελατών" πρόσθεσε.

"Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός των εμβολιασμών και έρθει το φθινόπωρο, θα ξαναπάμε σε lockdown διότι το ποσοστό αυτών που θα είναι ευπαθείς θα είναι μεγάλο και το κράτος θα αναγκαστεί να πάρει μέτρα που θα μας ταλαιπωρήσουν όλους" κατέληξε.

