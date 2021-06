Υγεία - Περιβάλλον

“Επιχείρηση Ελευθέρια” – Χρούσος στον ΑΝΤ1: Μέσα στον Ιούλιο ο εμβολιασμός των 15-17 (βίντεο)

Τι είπε για τη μετάλλαξη Δέλτα και τους εμβολιασμούς των νέων 18-25 ετών, μετά τις ανακοινώσεις για την «κάρτα ελευθερίας».

Ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών, Γιώργος Χρούσος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στη μετάλλαξη Δέλτα, τονίζοντας ότι είναι πολύ πιο επιθετική και μεταδίδεται πολύ εύκολα, ενώ φαίνεται να χτυπάει με μεγαλύτερη συχνότητα τους νέους.

Συμπλήρωσε όμως ότι όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι, προστατεύονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη μετάλλαξη Δέλτα, ασθενούν πολύ δύσκολα, αλλά ακόμη κι αν ασθενήσουν θα το περάσουν με ήπια συμπτώματα.

Αναφερόμενος στους εμβολιασμούς των νέων, είπα ότι μετά την ανακοίνωση της «κάρτας ελευθερίας», αυξήθηκαν τα ραντεβού και τις πρώτες 24 ώρες μετά την ανακοίνωση κλείστηκαν περισσότερα από 18.000 ραντεβού.

Τέλος και σε ότι αφορά τον εμβολιασμό των εφήβων 15-17 ετών, ο κ. Χρούσος είπε ότι θα ξεκινήσει άμεσα και πιθανότατα μέσα στον Ιούλιο.

