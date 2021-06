Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: τραυματισμός σοκ εν ώρα αγώνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία για το εάν θα μπορέσει να συνεχίσει στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.

Οι Milwaukee Bucks αντιμετωπίζουν ξαφνικά το τρομακτικό ενδεχόμενο να πρέπει να προχωρήσουν στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας χωρίς τον MVP τους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέστη υπερέκταση του αριστερού γόνατός του και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι κόντρα στους Ατλάντα Χοκς. Η σοβαρότητα της κατάστασης του δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί και έτσι είναι άγνωστο αν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο παιχνίδι της Πέμπτης, που θα είναι το πέμπτο της σειράς.

Ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για την ομάδα του μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο, όταν το αριστερό του γόνατο εμφανίστηκε να λυγίζει. Έπεσε στο πάτωμα με εμφανή πόνο, μορφασμούς και κρατούσε το γόνατό του.

Ο προπονητής των Μπακς δήλωσε ότι η ομάδα θα μάθει περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του εντός της ημέρας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα «Γεράκια» επικράτησαν με ευκολία των «Ελαφιών» και με 110 – 88 ισοφάρισαν τη σειρά των τελικών της Ανατολής σε 2-2.

This is the Giannis knee injury. It looks gruesome, but hoping it isn't pic.twitter.com/DjuGLeV91F

Ο φονικός καύσωνας του 1987 με τους χιλιάδες νεκρούς

Μαϊάμι: θρήνος στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε