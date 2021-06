Αθλητικά

Ολυμπιακός – μπάσκετ: μια ανάσα από την επιστροφή στη Basket League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μαρούσι και σε περίπτωση νίκης θα επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.

Αρχίζουν (30/6, 19:30) οι τελικοί των πλέι οφ στην Α2 μπάσκετ των ανδρών, από τους οποίους θα γίνει γνωστή η ομάδα που θα πάρει το δεύτερο «εισιτήριο» της ανόδου στη μεγάλη κατηγορία, στην οποία έχει ήδη προβιβαστεί ο Απόλλων Πατρών που κατέκτησε την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα.

Θέση στο... τζάμπολ των τελικών παίρνουν ο Ολυμπιακός και το Μαρούσι που θα αναμετρηθούν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (αίθ. 5). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Πειραιώτες έχουν την ευκαιρία να τελειώσουν με το... καλημέρα τη σειρά και την υπόθεση-άνοδο, καθώς οι ομάδες μεταφέρουν στους τελικούς των πλέι οφ τα αποτελέσματά τους από την κανονική περίοδο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πανηγυρίσει ήδη δύο νίκες επί του Αμαρουσίου (σ.σ. 82-73 στο ΣΕΦ στις 5 Μαΐου και 96-94 στο κλειστό του Αγίου Θωμά στις 19 Ιουνίου) κι έτσι χρειάζονται άλλη μια για να πανηγυρίσουν την άνοδο στα «μεγάλα σαλόνια», καθώς οι τελικοί των πλέι οφ κρίνονται στις τρεις νίκες. Την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Μαρούσι θα διαιτητεύσουν οι Σώμος, Θεονάς και Κάρδαρης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει η ΕΟΚ, εφόσον χρειαστεί να διεξαχθούν και οι τρεις αναμετρήσεις για τους τελικούς των πλέι οφ ανόδου της Α2, το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 3 Ιουλίου στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ενώ το τρίτο (και τελευταίο) ματς θα λάβει χώρα στο ΣΕΦ στις 7 Ιουλίου.

