Κόσμος

Καύσωνας στον Καναδά με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασε η θερμοκρασία στον Καναδά, αφού «άγγιξε» τους 49,5 βαθμούς Κελσίου.

Δεκάδες ξαφνικοί θάνατοι σημειώθηκαν τα τελευταία 24ωρα στην περιοχή του Βανκούβερ, στον δυτικό Καναδά, γεγονός που οφειλόταν άμεσα, σύμφωνα με τις αρχές, στο κύμα καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία έφθασε τους 49,5° Κελσίου χθες Τρίτη, σε επίπεδο ρεκόρ στη χώρα της βόρειας Αμερικής.

Η βασιλική χωροφυλακή του Καναδά (GRC, η ομοσπονδιακή αστυνομία) και η αστυνομία του Βανκούβερ ενημέρωσαν με χωριστές ανακοινώσεις τους ότι καταγράφηκαν τουλάχιστον 134 ξαφνικοί θάνατοι από την Παρασκευή στην περιοχή της καναδικής μητρόπολης στις ακτές στον Ειρηνικό, που έχει πιαστεί στην αρπάγη ιστορικού κύματος καύσωνα, όπως και οι δυτικές ΗΠΑ.

«Το Βανκούβερ δεν είχε γνωρίσει ποτέ τέτοια ζέστη και, δυστυχώς, δεκάδες άνθρωποι πέθαναν», τόνισε ο Στιβ Άντισον, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βανκούβερ, σε ανακοίνωσή του.

Από τη δική της πλευρά η ιατροδικαστική υπηρεσία της επαρχίας ανέφερε πως «κατέγραψε μεγάλη αύξηση των θανάτων» που της αναφέρονται από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας κρίνοντας ότι «το κύμα ακραίας ζέστης διαδραμάτισε ρόλο».

Η ιατροδικαστική υπηρεσία έλαβε 233 ειδοποιήσεις για θανάτους μεταξύ της Παρασκευής και της Δευτέρας, έναντι 130 κατά μέσον όρο μια ανάλογη περίοδο όταν ο καιρός είναι φυσιολογικός, εξήγησε η ίδια.

«Θεωρούμε ότι ο καύσωνας συνέβαλε στους περισσότερους θανάτους», τόνισε και η ομοσπονδιακή αστυνομία, προσθέτοντας πως στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν ηλικιωμένοι.

«Αυτός ο καιρός μπορεί να είναι θανατηφόρος για τα ευάλωτα μέλη της κοινότητάς μας, ειδικά για τους ηλικιωμένους και όσους πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα», ανέφερε ο Μάικ Καλάντζ, εκπρόσωπος της GRC, καλώντας τους πολίτες «να ελέγχουν αν οι δικοί τους και οι γείτονές τους είναι καλά».

Το ίδιο μήνυμα επανέλαβε αργότερα ο πρωθυπουργός της τοπικής κυβέρνησης της επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας, ο Τζον Χόργκαν: «ζούμε την πιο θερμή εβδομάδα που έχουμε γνωρίσει ποτέ», είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Κι αυτό έχει συνέπειες – καταστροφικές συνέπειες – για τις οικογένειες και τις κοινότητές μας, αλλά για ακόμη μια φορά, ο τρόπος για να ξεπεράσουμε αυτή την εξαιρετική περίοδο είναι να έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλο, να ελέγχουμε (την κατάσταση της υγείας) των ανθρώπων που γνωρίζουμε ότι διατρέχουν κίνδυνο», πρόσθεσε ο κ. Χόργκαν.

Ο υδράργυρος πέρασε πολύ γρήγορα το όριο των 30° Κελσίου χθες Τρίτη στο Βανκούβερ, φθάνοντας πολύ ψηλότερα από το επίπεδο που θα θεωρείτο φυσιολογικό για την εποχή (21° Κελσίου), ενώ στην ενδοχώρα η κατάσταση ήταν αφόρητη.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, στο χωριό Λίτον, περίπου 260 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βανκούβερ, καταγράφηκε εθνικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας: το θερμόμετρο έδειξε 49,5° Κελσίου, διευκρίνισε η καναδική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Ο υδράργυρος έδειχνε παράλληλα 42 βαθμούς στον χιονοδρομικό σταθμό Ουίσλερ, βόρεια του Βανκούβερ.

«Η διάρκεια αυτού του καύσωνα είναι ανησυχητική, καθώς δεν καταγράφεται παρά ελάχιστη πτώση της θερμοκρασίας τη νύχτα (...). Το κύμα αυτό ζέστης-ρεκόρ αυξάνει τον κίνδυνο παθήσεων που συνδέονται με τη ζέστη», προειδοποίησε το καναδικό υπουργείο Περιβάλλοντος.

Πέραν της Βρετανικής Κολομβίας, προειδοποιήσεις για το κύμα καύσωνα εκδόθηκαν για τις επαρχίες Αλμπέρτα, Σασκάτσουαν και Μανιτόμπα, ανατολικότερα, καθώς και για τμήματα του βόρειου Καναδά, όπως η περιοχή του Γιούκον.

Τα στοκ κλιματιστικών και ανεμιστήρων έχουν εξαντληθεί στην περιοχή και ορισμένες πόλεις ανακοίνωσαν πως ανοίγουν κλιματιζόμενους χώρους τους στους πολίτες. Η εκστρατεία εμβολιασμού για την COVID-19 ακυρώθηκε σε πολλές περιοχές και σχολεία έκλεισαν.

Ο καύσωνας πλήττει επίσης αμερικανικές πόλεις νότια του Βανκούβερ, όπως το Πόρτλαντ (Όρεγκον) και το Σιάτλ (στην πολιτεία Ουάσινγκτον), που είναι επίσης γνωστές για το κρύο, υγρό κλίμα τους. Οι θερμοκρασίες έσπασαν εκεί ρεκόρ αφότου άρχισαν να τηρούνται αρχεία, το 1940.

Το θερμόμετρο έδειξε 46,1° Κελσίου στο αεροδρόμιο του Πόρτλαντ το απόγευμα της Δευτέρας και 41,6° Κελσίου σε αυτό του Σιάτλ, σύμφωνα με τις μετρήσεις της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS).

Το κύμα καύσωνα, στο οποίο αποδόθηκαν δασικές πυρκαγιές εκατέρωθεν των αμερικανοκαναδικών συνόρων, εξηγείται από το φαινόμενο του «θόλου ζέστης», δηλαδή υψηλές πιέσεις που φυλακίζουν μάζες ζεστού αέρα στην περιοχή.

Αυτό το φαινόμενο «είναι ολοένα συχνότερο και εντονότερο καθώς οι συγκεντρώσεις των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου οδηγούν σε αύξηση των θερμοκρασιών παγκοσμίως», προειδοποίησε χθες Τρίτη ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Αρχίζει «νωρίτερα» και τελειώνει «αργότερα» και προοδευτικά έχει «αυξανόμενο κόστος στην ανθρώπινη υγεία και στα συστήματα υγείας» κάθε χώρας, πρόσθεσε.

