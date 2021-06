Κοινωνία

Γιάννης Πρετεντέρης: Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες τοποθέτησαν τον μηχανισμό στην είσοδο της γκαραζόπορτας του δημοσιογράφου.

Αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό που αποτελείτο από γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι στις 04:10 σήμερα εξωτερικά της πολυκατοικίας που μένει ο δημοσιογράφος Γιάννης Πρετεντέρης, στο Νέο Ψυχικό.

Οι δράστες τοποθέτησαν τον μηχανισμό στην είσοδο της γκαραζόπορτας και από την ανάφλεξη, σύμφωνα με την αστυνομία, προκλήθηκε μαύρισμα στην πόρτα, καθώς και μικρές υλικές ζημιές σε δύο ΙΧ που ήταν σταθμευμένα απ' έξω. Προανάκριση διενεργείται από την Κρατική Ασφάλεια, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι του Γιάννη Πρετεντέρη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο twitter. «H επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό στην οικία του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη είναι μία απολύτως καταδικαστέα επίθεση κατά της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης στη χώρα μας», αναφέρει ο κ. Δένδιας.

"Η επίθεση με γκαζάκια στην οικία του οποιουδήποτε προσώπου είναι μια τρομοκρατική ενέργεια. Ελπίζω οι δράστες να συλληφθούν και φυσικά όλοι είμαστε συμπαραστάτες του Γιάννη Πρετεντέρη και της οικογενείας του" τόνισε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Απολύτως καταδικαστέα» χαρακτηρίζει σε ανάρτησή του στο twitter ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Γαϊτάνης, την επίθεση στο σπίτι του δημοσιογράφου Γιάννη Πρεντεντέρη, σημειώνοντας παράλληλα ότι τέτοιες ενέργειες στρέφονται εναντίον της ελευθερίας του λόγου και κατά τη Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Γαϊτάνης έγραψε στην ανάρτησή του: «Η επίθεση εναντίον της οικίας του Γιάννη Πρετεντέρη είναι απολύτως καταδικαστέα. Τέτοιες ενέργειες στρέφονται εναντίον της ελευθερίας του λόγου και κατά συνέπεια κατά της Δημοκρατίας».

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι του Γιάννη Πρετεντέρη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.