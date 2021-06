Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: επιπλέον κίνητρα σε εμβολιασμένους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τα προβλήματα με τον διαχωρισμό των καταστημάτων εστίασης, την «κάρτα ελευθερίας» στους νέους 18-25 και τα επικοινωνιακά λάθη στο εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες και αφορούν τον διαχωρισμό των καταστημάτων εστίασης σε αμιγείς χώρους για εμβολιασμένους και αμιγείς, είπε ότι ο στόχος μας είναι να κόψουμε τον δρόμο στον κορονοϊό και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε τα εισοδήματα των επαγγελματιών.

Παράλληλα θα πρέπει να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους εμβολιασμένους εξασφαλίζοντας τους μια πιο γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα τώρα, ώστε να εκμεταλλευθούμε τους δυο μήνες του καλοκαιριού που από απομένουν και να μην έρθουμε αντιμέτωποι με ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας τον Σεπτέμβριο.

Ερωτηθείς για το πώς θα μπορούν οι καταστηματάρχες που θα επιλέξουν να κάνουν τα μαγαζιά τους αμιγώς για εμβολιασμένους, να ελέγχουν το αν κάποιος έχει εμβολιαστεί, ο κ. Πέτσας είπε ότι θα τους δοθεί η όποια νομοθετική κάλυψη χρειαστεί, ενώ διαβεβαίωσε πως θα εξασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

Σχολιάζοντας την «κάρτα ελευθερίας» για τον εμβολιασμό των νέων 18-25 ετών, είπε ότι δώσαμε κίνητρο στους νέους για τους οποίους η πλατφόρμα των εμβολιασμών άνοιξε πρόσφατα, με στόχο να επιταχύνουμε τη διαδικασία, τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, αλλά σαφή συμπεράσματα θα έχουμε σε 10-15 μέρες.

Ερωτηθείς αν έγιναν επικοινωνιακά λάθη σε ότι αφορά το εμβολιαστικό πρόγραμμα κι αυτό έχει αποτυπωθεί στα νούμερα, ο κ. Πέτσας είπε ότι όντως έγιναν λάθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικά με το εμβόλιο της AstraZeneca, που είχε ως αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να μην προχωρούν στον εμβολιασμό και να ψάχνουν για διαφορετικό σκεύασμα προκειμένου να προχωρήσουν σε εμβολιασμό.