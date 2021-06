Τεχνολογία - Επιστήμη

Αναγνωστόπουλος στον ΑΝΤ1: η αντικειμενική αξία του σπιτιού με ένα κλικ

Η πλατφόρμα για την εστίαση και τον πολιτισμό, τα ραντεβού μετά τη “Freedom Pass” και η εφαρμογή για τις αντικειμενικές αξίες.

«Η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη την ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί», διαβεβαίωσε ο ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την εφαρμογή στην οποία οι επιχειρηματίες της εστίασης και του πολιτισμού θα δηλώνουν αν θα δέχονται κόσμο εμβολιασμένο, μη εμβολιασμένο ή μεικτά.

«Θα υπάρχει η κατάλληλη μέριμνα ώστε να μην υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων, αλλά και να υλοποιηθεί το μέτρο», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι, «στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό δεν υπάρχει μεταφορά δεδομένων».

Απαντώντας στο πώς θα γίνει ο εμβολιασμός εφήβων, τον οποίο ο Γιώργος Χρούσος μιλώντας στον ΑΝΤ1 δήλωσε ότι θα δούμε μέσα στον Ιούλιο, είπε πως «δεν υπάρχει επίσημη απόφαση ή ανακοίνωση για τους ανήλικους», όταν όμως υπάρξει, «προφανώς θα υπάρχει συγκατάθεση του γονέα».

Συνολικά 18.000 νέοι 18- 25 ετών έκλεισαν τα ραντεβού για τον εμβολιασμό τους, μέχρι χθες, μια μέρα μετά την ανακοίνωση της “Freedom Pass”, όπως είπε ο ΓΓ και σημείωσε ότι συνολικά «χθες είχαμε 100.000 εμβολιασμούς».

Μιλώντας για τη νέα εφαρμογή με την οποία μπορεί ο καθένας να υπολογίσει την αντικειμενική αξία του σπιτιού του και όχι μόνο, αλλά οποιασδήποτε κατοικίας τον ενδιαφέρει – χωρίς να μπορεί να δει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της – είπε πως «με το valuemaps.gr, βλέπουμε το χάρτη ή γράφουμε τη διεύθυνση στο κινητό μας βγάζει το ακίνητο», εξηγώντας ότι, «μπορεί κανείς να δει τις αντικειμενικές του 2018 και του 2021».

