Εύοσμος: Ηλικιωμένη πήρε για ενθύμιο φιαλίδιο με εμβόλιο της Pfizer

Η γυναίκα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες, παρά το ότι έδωσε πίσω το φιαλίδιο.

Αναστάτωση προκάλεσε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου η απώλεια ενός φιαλιδίου με το εμβόλιο της Pfizer!

Στο εν λόγω εμβολιαστικό κέντρο σήμανε χθες συναγερμός. Αμέσως, η προϊσταμένη του Κέντρου κάλεσε την Άμεση Δράση υποβάλλοντας έγκληση για κλοπή.

Ακολούθησε έρευνα των αστυνομικών της Ασφάλειας που οδήγησε στην ταυτοποίηση του ατόμου που είχε αφαιρέσει το φιαλίδιο.

Τελικά, όπως διαπιστώθηκε, το φιαλίδιο πήρε μία 81χρονη γυναίκα για ενθύμιο, μετά τον εμβολιασμό της, όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς.

Η ηλικιωμένη παρέδωσε τελικά πίσω το μπουκαλάκι, αλλά δεν γλίτωσε τη σύλληψη! Η ίδια οδηγηθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες.

