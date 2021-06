Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Φρεάτια, κιγκλιδώματα και…πιάτα στο Θερμαϊκό (εικόνες)

Ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί ανασύρθηκε από το βυθό του Θερμαϊκού από ομάδα εθελοντών.

Καρότσι από σούπερ μάρκετ, ηλεκτρικό πατίνι, ελαστικά, καρέκλα, προστατευτικά κιγκλιδώματα, σουγιά, φρεάτια, μπαταρία αυτοκινήτου, ακόμα και πιάτο από σερβίτσιο, ανέσυραν από τον βυθό του Θερμαϊκού οι εθελοντές της ομάδας «Beach Cleaning».

«Είμαστε 16 εθελοντές από την ομάδα "Beach Cleaning". Σήμερα, πραγματοποιήθηκε εθελοντικός υποθαλάσσιος καθαρισμός κατά μήκος της παραλιακής. Τέσσερις δύτες βουτήξαμε και συγκεντρώσαμε όσα περισσότερα σκουπίδια μπορέσαμε από τις 7:30πμ έως και τις 9:00πμ- οδοφράγματα, ελαστικά σκουπίδια, μπουκάλια, πατίνι...», ανέφερε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων o επικεφαλής της ομάδας, Οδυσσέας Λάμπρου.

Στη δράση συμμετείχαν η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης και δύο καταδυτικά συνεργεία, ενώ παράκτιοι εθελοντές, επιστρατεύοντας όχημα και μηχανοκίνητα (τύπου «γουρούνα»), βοήθησαν στην ανάσυρση αντικειμένων με μεγάλο βάρος.

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα, που υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα, ονομάζεται «Καθάρισε σε βάθος» και στο πλαίσιό του έχουν οργανωθεί 24 δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα, για το 2021. «Ήδη έχουμε πάει Ρόδο, Βόλο, Ηγουμενίτσα και εντός Αττικής. Η Θεσσαλονίκη περικλείει τρεις δράσεις, που θα πραγματοποιηθούν σε τρεις ημέρες», επισήμανε ο επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας.

«Αχινοί, καβούρια, μύδια και σφουγγάρια που ανασύρθηκαν μαζί με τα αντικείμενα επιλέχθηκαν προσεκτικά και επέστρεψαν στον βυθό», υπογράμμισε η Δέσποινα Μαχαίρα, εθελόντρια της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Λάμπρου σημείωσε πως «οι τρεις δράσεις είναι σήμερα, αύριο και το Σάββατο και συνολικά θα καλύψουμε όλητη θαλάσσια έκταση μπροστά από το Λευκό Πύργο».





