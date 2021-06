Οικονομία

Σκαρμούτσος για αμιγείς και μεικτούς χώρους: η εστίαση αναλαμβάνει ξανά βαριές ευθύνες

Για το μοίρασμα των χώρων ψυχαγωγίας και διασκέδασης σε αμιγείς και σε μεικτούς χώρους μίλησε στον ΑΝΤ1 ο γνωστός σεφ, Δημήτρης Σκαρμούτσος, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι είναι πολύ καλό ότι ανοίγουν οι εσωτερικοί χώροι, οι οποίοι ήταν οι τελευταίοι που δεν είχαν ανοίξει στην εστίαση.

"Δεν έχουν ξεκαθαριστεί ορισμένα πράγματα οπότε είναι σημαντικό να γίνουν διευκρινήσεις. Η κυβέρνηση πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε όπλο στη φαρέτρα της για να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί, αλλά για ακόμα μία φορά οι άνθρωποι της εστίασης πρέπει να αναλάβουν βαριές ευθύνες" είπε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Σημείωσε πάντως ότι θα χρειαστεί περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, λόγω και των ελέγχων, ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα θέματα που θα δημιουργηθούν από δυσαρεστημένους πελάτες, οι οποίοι όταν δυσαρεστούνται επηρεάζουν τον καταστηματάρχη και όχι την κυβέρνηση, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τα σχόλια των πελατών του, τόνισε ότι ο κόσμος είναι διχασμένος και δεν έχει καταλάβει τι θα γίνει.

Η καθυστέρηση του ανοίγματος των κλειστών χώρων εστίασης νέο πλήγμα για τις επιχειρήσεις στη Χώρα Μυκόνου

Αντιδρούν οι επιχειρηματίες της Μυκόνου στα κυβερνητικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν για την εστίαση και τα οποία θα ισχύσουν από τις 15 Ιουλίου. Σε ανακοίνωση του Σωματείου Επιχειρηματιών και Επαγγελματικών Χώρας Μυκόνου αναφέρεται ότι η απόφαση έναρξης των επιλογών μετά από 17 ημέρες, την ώρα που η τουριστική σεζόν είναι στην περίοδο υψηλής ζήτησης, είναι προφανές πως δημιουργεί σοβαρά ζητήματα στους επαγγελματίες καθώς περιορίζει την σεζόν σε μόλις 45 ημέρες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ο ΣΕΕΧΩΜ συμφωνεί με τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το άνοιγμα των κλειστών χώρων εστίασης και διασκέδασης αλλά θεωρεί ότι η καθυστέρηση του ανοίγματος μπορεί να οδηγήσει σε μια ακόμη χαμένη τουριστική σεζόν. Η απόφαση της κυβέρνησης να δώσει δυνατότητα επιλογών στους επαγγελματίες για τον τρόπο που θα υποδεχθούν τους πελάτες τους κινείται στη σωστή κατεύθυνση και στο πλαίσιο των υπεύθυνων προτάσεων που είχε κάνει ο ΣΕΕΧΩΜ.

Ωστόσο, η απόφαση έναρξης των επιλογών μετά από 17 ημέρες, την ώρα που η τουριστική σεζόν είναι στην περίοδο υψηλής ζήτησης, είναι προφανές πως δημιουργεί σοβαρά ζητήματα στους επαγγελματίες καθώς περιορίζει την σεζόν σε μόλις 45 ημέρες. Οι επαγγελματίες υπομένουν στωικά, χάνουν έσοδα και αιμορραγούν, όλο αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση οφείλει να ανταμείψει και να επιβραβεύσει τους επαγγελματίες που θα αποφασίσουν να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους για εμβολιασμένους και νοσήσαντες δίνοντας το πράσινο φως, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, να ανοίξουν νωρίτερα. Περιμένουμε εδώ και μήνες να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις μας! Έχουμε επενδύσει και έχουμε προσλάβει προσωπικό, έχοντας καθημερινά ζημίες. Χωρίς, να αναφερθούμε στην προηγούμενη χρονιά. Πρέπει η Πολιτεία να μας δώσει άμεσα την εφαρμογή για τον αυστηρό έλεγχο στις εισόδους των επιχειρήσεων μας και να έχουν το δικαίωμα όσοι ετοιμάζονται να ανοίγουν με τις προϋποθέσεις του νομοθέτη τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης ως «αμιγείς χώρους».

Και οριστικά να ξεκαθαρίσει ότι το ωράριο λειτουργίας θα επανέλθει στο προ covid πλαίσιο λειτουργίας. Είναι αδιανόητο να ανοίξουμε τα καταστήματα μας να σεβόμαστε τους υγειονομικούς περιορισμούς και την αποστασιοποίηση και να κλείνουμε λίγο μετά τα μεσάνυκτα. Είναι προφανές ότι όταν λέμε ανοίγει η διασκέδαση πως ανοίγει και λειτουργεί όπως στις εποχές κανονικότητας με μόνη διαφορά τις αποστάσεις ή και τις μάσκες για όσους επιλέξουν το δεύτερο μοντέλο (μικτοί χώροι). Επιτέλους, θα πρέπει το ωράριο της άδειας μουσικής να συμβαδίζει με το ωράριο των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης. Αλλιώς, θα γίνουμε ο προθάλαμος για τα παράνομα πάρτυ σε βίλες. Όλοι θα φεύγουν, από τα νόμιμα καταστήματα εστίασης και θα «κρύβονται» στις βίλες χωρίς κανόνες, μέτρα προστασίας και με πλούσια φοροδιαφυγή. Μια και καλή οφείλει η Πολιτεία να νομοθετήσει και να επιβάλλει εξοντωτικά πρόστιμα σε όσους συνεχίζουν να απομυζούν τον κόπο των νόμιμων επαγγελματιών του νησιού. Επανειλημμένως, έχουμε αναφερθεί στο μοντέλο της Ίμπιζα , όπου με πρόστιμα 500.000 ευρώ «εξοβέλισαν» από τον χάρτη της παράνομης διασκέδασης τα πάρτυ σε βίλες. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία ημέρα από την σεζόν! Κάθε ώρα που είναι τα καταστήματα ανοικτά είναι κέρδος για όλους.