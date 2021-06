Αθλητικά

Euro 2020 – Γαλλία: τα μηνύματα του Μακρόν σε Μπαπέ

Ο νεαρός επιθετικός της Γαλλίας, μπορεί να είναι το πιο «καυτό» όνομα στη ποδοσφαιρική αγορά, αλλά ήταν η μεγάλη απογοήτευση του Euro 2020.

Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής της εθνικής Γαλλίας στο EURO 2020, καθώς όχι μόνο δεν σκόραρε σε τέσσερις αναμετρήσεις, αλλά έχασε και το τελευταίο πέναλτι στον αγώνα με την Ελβετία, που σήμανε και τον αποκλεισμό των «πετεινών» από τα προημιτελικά της κορυφαίας διοργάνωσης.

Στις ομολογουμένως δύσκολες ώρες που περνά, ο 22χρονος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, βρήκε έναν ένθερμο συμπαραστάτη, στο πρόσωπο του Προέδρου της γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του, μέσω γραπτών μηνυμάτων!

Την είδηση, αποκάλυψε η γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», που κάνει λόγο για «ανταλλαγή μηνυμάτων» από τους δύο άνδρες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται το περιεχόμενο τους.

