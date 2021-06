Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε σπείρα διακίνησης ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας

Ένας εκ των συλληφθέντων μόλις είδε τους αστυνομικούς τούς επιτέθηκε, αλλά τελικά ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας Αγίου Παντελεήμονα.

Σπείρα, που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, μέσω μικροδιακινητών, στην πλατεία Αμερικής και την πλατεία Κολιάτσου, εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 23ης Ιουνίου 2021 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, δύο ημεδαποί, ηλικίας 36 και 41 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας συνεργός τους 35 ετών.

Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν έξω από οικία-ορμητήριο που διατηρούσαν, που είχε τεθεί σε επιτήρηση. Ο 41χρονος μόλις είδε τους αστυνομικούς τούς επιτέθηκε, αλλά τελικά ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας Αγίου Παντελεήμονα.

Από την έρευνα στην οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 4.345 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 54.300 ευρώ, 30 νομίσματα χρυσού χρώματος, ζυγαριά ακριβείας και κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από το ΤΑ Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.