Αθλητικά

Γουίμπλεντον – Σερένα Γουίλιαμς: Έχει ραγίσει η καρδιά μου

Το «ευχαριστώ» και ο πόνος της κορυφαίας τενίστριας που τραυματίστηκε στην εκκίνηση του τουρνουά.

Η Σερένα Γουίλιαμς δεν κατάφερε να συνεχίσει την διεκδίκηση του Γουίμπλεντον, καθώς αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι, κατά την διάρκεια του αγώνα με την Λευκορωσίδα, Αλιαξάντρα Σασνόβιτς για τον πρώτο γύρο του τουρνουά κι ενώ το σκορ στο πρώτο σετ ήταν 3-3.

«Έχει ραγίσει η καρδιά μου. Είμαι πολύ στεναχωρημένη, που έπρεπε να αποχωρήσω, λόγω του τραυματισμού μου. Η αγάπη και η ευγνωμοσύνη μου απευθύνονται στους θαυμαστές και στην ομάδα που κάνουν το Center Court τόσο ξεχωριστό. Όταν μπήκα στο γήπεδο, με άγγιξαν βαθιά, η τεράστια ζεστασιά και υποστήριξη των φιλάθλων», έγραψε η 39χρονη Αμερικανίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

View this post on Instagram A post shared by Serena Williams (@serenawilliams)

