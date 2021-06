Κοινωνία

Καύσωνας: σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Επικαιροποιούνται συνεχώς οι χάρτες με τους κλιματιζόμενους χώρους. Οδηγίες για τις ευπαθείς ομάδες.

Σε πλήρη κινητοποίηση λόγω του καύσωνα βρίσκεται όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. Με εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη προς τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής Ι. Λειβαδάρο, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν θέσει σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία μέτρα, ενώ επικαιροποιούνται συνεχώς οι χάρτες με τους κλιματιζόμενους χώρους που λειτουργούν στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα σημεία μέσω του σχετικού χάρτη. Ο χάρτης ενημερώνεται συνεχώς με βάση τα στοιχεία που αποστέλλονται από τους δήμους. Στα συγκεκριμένα σημεία λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για τη φιλοξενία και προστασία πολιτών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (πολύ υψηλές θερμοκρασίες – καύσωνας). Οι χώροι αυτοί, εμφανίζονται ανά Περιφερειακή Ενότητα στους χάρτες καθώς και σε πίνακες που είναι αναρτημένοι ανά Περιφερειακή Ενότητα στην Περιφέρεια Αττικής και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΕΔΩ

Επίσης, από τους αντίστοιχους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα αρχεία των Κλιματιζόμενων χώρων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Με βάση την πρόβλεψη της ΕΜΥ για τις θερμοκρασίες στην Αττική, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειωθούν την Πέμπτη (01-07-2021) και την Παρασκευή (02-07-2021) και θα φτάσουν τους 40 και κατά τόπους 41 βαθμούς Κελσίου. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από το Σάββατο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων του έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και ζωής των πολιτών. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών. Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας συνεργάζεται στενά με τους δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων. Διαρκής στόχος μας είναι η μείωση των επικινδυνοτήτων στην Αττική».

Ο Γ. Πατούλης αφού ενημερώθηκε από τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, έδωσε οδηγίες προκειμένου να υλοποιηθούν άμεσα συγκεκριμένα βήματα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι κατά την περίοδο του καύσωνα. Επίσης έδωσε εντολή να επιβεβαιώνονται και να βελτιώνονται συνεχώς οι πληροφορίες που αφορούν τους κλιματιζόμενους χώρους για τους οποίους η Περιφέρεια λαμβάνει στοιχεία από τους αρμόδιους Δήμους. Οι πρώτες παρεμβάσεις που γίνονται από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας αφορούν στην γρήγορη επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλουν οι ΟΤΑ Α βαθμού σχετικά με τους κλιματιζόμενους χώρους και άμεση εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Οι δήμοι της Αττικής και οι αρμόδιες διευθύνσεις τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, μόλις εκδίδεται η πρόβλεψη της ΕΜΥ για την επόμενη ημέρα και περιλαμβάνει θερμοκρασίες άνω των 36 βαθμών κελσίου, ενημερώνονται αρμοδίως προκειμένου να θέσουν σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες περί covid. Παράλληλα οι πινακίδες Matrix στις εθνικές οδούς ενημερώνουν για Υψηλή Θερμοκρασία και συνιστούν προς τους πολίτες να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

Οδηγίες Προφύλαξης σε περιπτώσεις υψηλών θερμοκρασιών

Οι πολίτες κατά την περίοδο υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα προφύλαξης:

Παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται.

Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.

Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό του κεφαλιού.

Χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών ηλίου με φακούς που προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία

Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ιδίως για τα βρέφη και τους ηλικιωμένους.

Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας.

Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δε διαθέτουν κλιματισμό.

Πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων στο κεφάλι και στο λαιμό.

Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα φτωχά σε λιπαρά, με έμφαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών.

Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων), ιδιαίτερα από τα βρέφη και τους ηλικιωμένους και αποφυγή του αλκοόλ.

Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους, από τον οποίο θα λάβουν επιπρόσθετες οδηγίες ανάλογα με την κατάστασή τους καθώς και οδηγίες για την πιθανή αλλαγή της δοσολογίας της φαρμακευτικής τους αγωγής.

Οι ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπονται μόνοι τους αλλά να εξασφαλίζεται κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.

Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα ή απλούς ανεμιστήρες, κατά προτίμηση οροφής, και σε κάθε περίπτωση φυσικό αερισμό των χώρων. Το ίδιο ισχύει και για τα ιδρύματα, που περιθάλπουν νεογνά, βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να πάρουν μέτρα προφύλαξης από τον καύσωνα ειδικά εάν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπεράσει τα ανώτερα ανεκτά όρια και σε συνδυασμό με ορισμένους άλλους παράγοντες (υγρασία, άπνοια, νηνεμία, παρατεταμένοι χαμηλοί άνεμοι μιας κατεύθυνσης κλπ.), μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες που δεν είναι ανεκτές από τον ανθρώπινο οργανισμό. Οι παθολογικές καταστάσεις που δημιουργούνται μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενή.

Η σημαντικότερη εξέλιξη των διαταραχών του οργανισμού από τις υψηλές θερμοκρασίες είναι η θερμοπληξία, που εμφανίζεται μετά από παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο κυρίως σε περίοδο καύσωνα και εκδηλώνεται με αιφνίδια αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος (>40-41οC), με ερυθρότητα και ξηρότητα του δέρματος, με έντονο αίσθημα δίψας, συγχυτική συμπεριφορά, με σπασμούς του σώματος και τέλος με απώλεια συνείδησης και κωματώδη κατάσταση. Ειδικά τα άτομα που πάσχουν από καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλα νοσήματα, όπως σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, πνευμονοπάθειες κλπ., ανήκουν στις ιδιαίτερα ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα τους θερινούς μήνες για την αποφυγή των παραπάνω νοσηρών καταστάσεων.

