Life

Μπεγνής στο “Πρωινό”: φυσιολογικό θα είναι αν στον γιο μου αρέσουν τα αγόρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το ρόλο του στην κυπριακή τηλεόραση, το πόσο φυσιολογικό είναι να είσαι ομοφυλόφιλος, αλλά και για τη χορτοφαγία μίλησε στο «Πρωινό» ο ηθοποιός.

Στην Κύπρο θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν την καλλιτεχνική του πορεία ο Μέμος Μπεγνής, ο οποίος όπως είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», θα παίξει στην σειρά του ΡΙΚ «Το Μυστικό της Πεταλούδας».

Σχετικά με το ρόλο του ως γκέι, είπε: «δεν είχα καμία σκέψη να το κάνω» και συμπλήρωσε ότι, «δεν θα με ενοχλούσε αν μου έλεγε ο γιος μου μού αρέσουν τα αγόρια ή ο κόρη μου μού αρέσουν τα κορίτσια. Το θεωρώ εξίσου φυσιολογικό».

Τέλος, αναφέρθηκε στο ότι, εδώ και οκτώ χρόνια είναι χορτοφάγος και χαρακτήρισε «πολύ βλαβερή» την κρεατοφαγία.

«Τα ζώα σφαγιάζονται κατά εκατομμύρια στον πλανήτη», κατέληξε.

Γουίμπλεντον – Σερένα Γουίλιαμς: Έχει ραγίσει η καρδιά μου

Χανιά: Συναγερμός για εξαφάνιση τουρίστριας