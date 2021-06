Πολιτισμός

Κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη: στον εισαγγελέα ο κατηγορούμενος

Αφού εκτελεστεί το ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του μετά την ομολογία του, ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών οδηγήθηκε ο 49χρονος κατηγορούμενος για την κλοπή έργων Τέχνης από την Εθνική Πινακοθήκη πριν από εννέα χρόνια.

Αφού εκτελεστεί το ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του μετά την ομολογία του ότι είναι ο δράστης της μεγάλης κλοπής, ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή Αθανάσιου Μαρνέρη όπου είτε θα δώσει αμέσως απολογία είτε θα ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής κατά συναυτουργία, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πραγμάτων καλλιτεχνικής σημασίας που βρίσκονταν σε συλλογή εκτεθειμένα σε κοινή θέα και σε δημόσιο κτίριο, αδίκημα που τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 ετών. Αν η κλοπή στρέφεται κατά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.

Στην ομολογία που έδωσε ο 49χρονος κατηγορούμενος, περιέγραψε τον τρόπο που έδρασε προκειμένου να κλέψει τα έργα τέχνης, αναφέροντας πως επί έξι μήνες επισκέπτονταν την Πινακοθήκη, ώστε να καταγράψει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να αξιοποιήσει για να πετύχει τον στόχο της κλοπής των έργων: "Έκανα συνεχείς επισκέψεις στην Εθνική Πινακοθήκη και απέκτησα οικειότητα με τα έργα και τον χώρο, ώσπου πίστεψα ότι ένα από αυτά μπορεί να γίνει δικό μου. Αυτές οι σκέψεις με βασάνιζαν 2 χρόνια περίπου και με οδήγησαν να κάνω το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου" φέρεται να αναφέρει στην ομολογία του ο δράστης, τονίζοντας πως έχει μετανιώσει και πως θα συνεργαστεί με τις αρχές για την ανάκτηση των πινάκων.

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, μέρες και νύχτες παρατηρούσε, όχι μόνον τον χώρο εντός της Πινακοθήκης, αλλά και τον εξωτερικό χώρο.

