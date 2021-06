Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Προσοχή στον Ποσειδώνα!

Τα «μυστικά» των Καρκίνων, η Σελήνη στους Ιχθείς και τα ζώδια που πρέπει να προσέξουν.

Για την ευαισθησία και το ρομαντισμό που χαρακτηρίζει τους Καρκίνους, μίλησε εισαγωγικά η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό» πριν την αναλυτική πρόβλεψη των ζωδίων.

Υπενθυμίζοντας ότι, η Σελήνη στους Ιχθείς μας κάνει «ευαίσθητους και τρυφερούς», την ίδια ώρα προειδοποίησε ότι, ο Ποσειδώνας μπορεί να προκαλέσει ταραχές, κυρίως σε επίπεδο πολιτικής.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους Ταύρους και τους Σκορπιούς.

Χαρακτήρισε επίσης, «ερωτική και ωραία» τη σημερινή ημέρα, η οποία ενδείκνυται για προγραμματισμό ταξιδιών, αλλά και για να πλησιάσουμε το ταίρι μας.

Οι αναλυτικές προβλέψεις των ζωδίων από τη Λίτσα Πατέρα:

