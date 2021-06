Κόσμος

Κορονοϊός - Ρωσία: σπάει το ένα θλιβερό ρεκόρ μετά το άλλο

Για δεύτερη διαδοχική ημέρα καταρρίπτεται ο ημερήσιος αριθμός θανάτων από την αρχή της πανδημίας.

Οι αρχές της Ρωσίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι αριθμός ρεκόρ 669 ανθρώπων πέθαναν το προηγούμενο 24ωρο λόγω της covid-19, ο μεγαλύτερος αριθμός από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού και η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που καταγράφεται αυτό το τραγικό ρεκόρ.

Συνολικά στη Ρωσία έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της νόσου 135.214 άνθρωποι, καθιστώντας την τη χώρα της Ευρώπης με τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών λόγω covid-19.

Παράλληλα το προηγούμενο 24ωρο στη χώρα καταγράφηκαν 21.042 νέες μολύνσεις, ανεβάζοντας το σύνολο των κρουσμάτων σε 5.514.599.

Το τρίτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού που πλήττει σφοδρά τη χώρα αναμένεται να αποτελέσει επίκεντρο της ετήσιας τηλεοπτικής συνέντευξης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος σήμερα θα απαντήσει σε ερωτήσεις των πολιτών.

