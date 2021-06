Αθλητικά

ΑΕΚ – Τζαβέλλας: έπεσαν οι υπογραφές!

Ο πολύπειρος διεθνής αμυντικός, επιστρέφει στα πάτρια εδάφη, μετά από την παρουσία του σε Γερμανία, Γαλλία και Τουρκία.

Παίκτης της ΑΕΚ είναι από σήμερα και τυπικά ο Γιώργος Τζαβέλλας. Ο βετεράνος αμυντικός της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκε το πρωί στα γραφεία της ΠΑΕ στην οδό Ολύμπου στο Μαρούσι και λίγες στιγμές αργότερα υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Έμεινε ελεύθερος από την Αλανιασπόρ με την ΑΕΚ να καταβάλει τη σχετική ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 400.000 ευρώ.

Έτσι, ολοκληρώθηκε ο "επαναπατρισμός" του 34χρονου στόπερ, ο οποίος έφυγε για πρώτη φορά με προορισμό το εξωτερικό το 2010, μετά από θητεία στη Δόξα Βύρωνα, την Κέρκυρα και τον Πανιώνιο. Έπαιξε διαδοχικά στην 'Αιντραχτ Φρανκφούρτης (2010-2012) και στη Μονακό (2012/13) πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ με τον οποίο κατέγραψε 116 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις από το 2013 έως τον Ιανουάριο του 2017. Από τότε αγωνίζεται στην Αλανιασπόρ την οποία αποχαιρετά μετά από 140 ματς με 7 γκολ.

Αποτελεί την 4η μεταγραφή της ΑΕΚ για το καλοκαίρι του 2021 μετά τους Στανκοβιτς, Μήτογλου και Παρρά.

Η επίσημη ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Γιώργου Τζαβέλλα από την τουρκική Αλάνιασπορ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2023 και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 31.

Ο Γιώργος Τζαβέλλας γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1987. Άρχισε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Δόξας Βύρωνα και το 2004 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα. Ένα χρόνο αργότερα πήρε μεταγραφή στην Τερψιθέα και το 2006 υπέγραψε στην Κέρκυρα, με την οποία την επόμενη διετία πραγματοποίησε 25 συμμετοχές (3 γκολ).

Το 2008 φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου, με την οποία πραγματοποίησε 47 συμμετοχές (2 γκολ, 10 ασίστ) και το καλοκαίρι του 2010 έκανε το βήμα για το εξωτερικό, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης να προχωρά στην απόκτησή του. Σε ενάμιση χρόνο μέτρησε 30 συμμετοχές, 2 γκολ και 4 ασίστ στη Γερμανία, πριν παραχωρηθεί τον Ιανουάριο του 2012 στη Μονακό ως δανεικός.

Το καλοκαίρι του ίδιου έτους οι Μονεγάσκοι προχώρησαν στην αγορά του και συνολικά πραγματοποίησε στο Πριγκιπάτο 41 συμμετοχές (3 γκολ, 7 ασίστ), πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το 2013 για να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ. Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης έπαιξε σε 116 αγώνες (6 γκολ, 6 ασίστ) έως τον Ιανουάριο του 2017. Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν η Αλάνιασπορ, με την οποία πραγματοποίησε 140 συμμετοχές (7 γκολ, 3 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις.

Παράλληλα, ο Γιώργος Τζαβέλλας αποτελεί επί σειρά ετών βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδος, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του το 2010 και από τότε έχει αγωνιστεί σε 40 παιχνίδια και έχει σκοράρει τρεις φορές. Ηταν μέλος της ελληνικής ομάδας στο Euro του 2012 και στο Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία.

Γιώργο, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο μεγάλο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής σου καριέρας!