Πολιτική

Σακελλαροπούλου από Θεσσαλονίκη: Η Δημοκρατία δεν κάνει διακρίσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων «Φάρος του Κόσμου», στον Δενδροπόταμο, που λειτουργεί με τη στήριξη της Μητρόπολης Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως, επισκέφθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Η Δημοκρατία δεν κάνει διακρίσεις, ένα κράτος δικαίου δεν γνωρίζει διακρίσεις, δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης, δεύτερης ή άλλης κατηγορίας, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μπροστά στον νόμο», δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την επίσκεψή της στο Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων «Φάρος του Κόσμου», στον Δενδροπόταμο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, που λειτουργεί με τη στήριξη της Μητρόπολης Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως, ευεργετών και εθελοντών στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Με αφορμή την ομιλία του μητροπολίτη Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως, Βαρνάβα, που είπε πως η Εκκλησία μάς μαθαίνει να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις, η κ. Σακελλαροπούλου σημείωσε: «Όπως ανέφερε ο σεβασμιότατος, η Εκκλησία δεν κάνει διακρίσεις, το ίδιο και η Δημοκρατία, ένα κράτος δικαίου δεν γνωρίζει διακρίσεις, δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης, δεύτερης ή άλλης κατηγορίας, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μπροστά στον νόμο σε ένα κράτος δικαίου, όπως είναι η πατρίδα μας».

«Μέχρι να το κατακτήσουμε όμως αυτό, επειδή η πραγματικότητα δεν είναι πάντα αυτή που ονειρεύονται τα Συντάγματα, πρέπει να γίνουν βήματα, χρειάζεται δρόμος και δεν είναι μόνο από τη νομοθεσία, δεν είναι μόνο τα γράμματα, είναι ακριβώς η δουλειά που πρέπει να γίνει, είναι η ψυχή που πρέπει να επενδύσει κανείς και η προσωπική δουλειά που πρέπει να προσφέρει», παρατήρησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρόσθεσε: «Αυτό, λοιπόν, γίνεται εδώ, τα 17 αυτά χρόνια, από τον σεβασμιότατο, τον δήμαρχο, από τον πατέρα Αθηναγόρα και από όλα τα παιδιά. Ήδη για τα αποτελέσματα ακούσαμε και είναι αξιοθαύμαστα. Αυτή η κυψέλη αγάπης, αλληλεγγύης και δημιουργικότητας που είναι ο "Φάρος του Κόσμου" είναι κάτι εξαιρετικά εντυπωσιακό και πραγματικά θεραπευτικό για τις ψυχές μας, νομίζω και τα μυαλά. Μακάρι να μπορούσε τώρα να δημιουργηθούν τέτοιοι "φάροι", θα μπορούσαν να λύσουν αρκετά προβλήματα».

Απευθυνόμενη στα παιδιά του «Φάρου» ευχήθηκε να συνεχίσουν να «φωτίζουν» τη γειτονιά τους, λέγοντας: «Είναι πολύτιμο αυτό που κάνετε και είναι ένα αντίδωρο στην κοινωνία. Να συνεχίσετε έτσι και να φωτίζετε και τους υπόλοιπους, γιατί ευτυχώς βλέπω επεκτείνεται η δράση σας και μεταλαμπαδεύετε αυτό το φως σε όλα τα παιδιά. Να παίρνετε παράδειγμα από αυτούς που προηγήθηκαν και να ακολουθείτε κι εσείς. Να ονειρεύεστε, να σχεδιάζετε, να συνεχίσετε πάντα να αγαπάτε αυτό από το οποίο προέρχεστε και να είστε πάντα δυνατοί και χαρούμενοι». Η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε ότι όλα όσα είδε κατά την επίσκεψή της στον «Φάρο» ξεπερνούν κατά πολύ όσα προσδοκούσε ή περίμενα να δει.

Ο μητροπολίτης Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως, Βαρνάβας, είπε ότι η Εκκλησία, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ήρθε να χτυπήσει τον ταξικό ρατσισμό και επεσήμανε: «Η Εκκλησία μαθαίνει σε όλους μας και στον καθένα προσωπικά να αγαπούμε τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το χρώμα, την κοινωνική τους θέση και την καταγωγή τους, αναγνωρίζοντας στον καθένα την εικόνα του Θεού, τη σφραγίδα της θεϊκής παρουσίας. Σε αυτήν τη σκληρή περιοχή που χρόνια βιώνει την πλήρη εγκατάλειψη, όταν παντού τα τείχη έπεσαν κι εδώ συνέχισαν να υπάρχουν χωρίζοντας ταξικά τους ανθρώπους και υφιστάμενη ταξικό ρατσισμό ήρθε η τοπική Εκκλησία, ήρθε η ενορία».

Ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, υπογράμμισε ότι ο «Φάρος» βρίσκεται στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, που έχει μικτό πληθυσμό, Ρομά και μη Ρομά, και δήλωσε πως όλοι οι κάτοικοι αντιμετωπίζονται ισότιμα, χωρίς διακρίσεις σε όλους τομείς, από την Εκκλησία, τον Δήμο και την Πολιτεία, σε μία αρμονική συμβίωση.

Σήμερα στο Κέντρο υπάρχουν 18 παιδιά και η «ψυχή» του από την ίδρυση πριν 17 χρόνια μέχρι τώρα είναι ο πατέρας Αθηναγόρας. «Είμαστε μια οικογένεια, εγώ και τα 18 παιδιά μου», είπε χαρακτηριστικά. «Είναι το σπίτι μας, είμαστε όλοι μια οικογένεια», ανέφεραν και τα παιδιά. Συγκινητικές ήταν οι παρουσιάσεις που έκαναν τα ίδια τα παιδιά στην κ. Σακελλαροπούλου, δείχνοντας βίντεο με τις δράσεις τους. Όπως είπαν, όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί το Κέντρο περισσότερα από 50 παιδιά αποφοίτησαν από πανεπιστημιακές σχολές ή σπουδάζουν σε αυτές. Επίσης, παιδιά του «Φάρου» είχαν σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, όπως η ομάδα Ρομποτικής. Ο μητροπολίτης και ο δήμαρχος πρόσφεραν αναμνηστικά δώρα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενώ παιδιά τής χάρισαν ζωγραφιές που δημιούργησαν τα ίδια.

Στο δημαρχιακό μέγαρο για την έκθεση «Συνοικία των Εξοχών»

Το δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε το μεσημέρι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή την παρουσία της στην πόλη. Την Πρόεδρο υποδέχτηκε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος την ξενάγησε στη φωτογραφική έκθεση για τη «Συνοικία των Εξοχών», που φιλοξενείται στον χώρο του φουαγιέ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε σύντομη συνάντηση, με την κ. Σακελλαροπούλου να εντυπωσιάζεται από το τζουκ μποξ που υπάρχει στο γραφείο του δημάρχου. Την πρόεδρο συνόδευσαν επίσης στην ξενάγηση ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Μαρία Καράγιαννη, ενώ στο τέλος τής δώρισαν ένα κουτί με φωτογραφίες που εκτέθηκαν στην έκθεση.

Η κ. Σακελλαροπούλου είδε μέσα από τον φωτογραφικό φακό του Μάριου Δαδούδη να αποτυπώνονται άγνωστες λεπτομέρειες από τον εσωτερικό χώρο των διατηρητέων κτιρίων της «Συνοικίας των Εξοχών» της Θεσσαλονίκης και να αποκαλύπτονται κρυμμένοι θησαυροί από την εσωτερική τους αρχιτεκτονική, τα ξύλινα δάπεδα, τις περίτεχνες οροφογραφίες, τα κιγκλιδώματα των κλιμακοστασίων τους αλλά και τον πλούτο των ξυλόγλυπτων και γύψινων διακοσμητικών που χαρακτήριζαν την οικονομική και κοινωνική επιφάνεια των ιδιοκτητών τους.

Η «Συνοικία των Εξοχών» δημιουργήθηκε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα με την επέκταση της Θεσσαλονίκης προς τα ανατολικά. Επρόκειτο για μια οικιστική περιοχή με κυρίαρχο στοιχείο την ανέγερση εξοχικών, πολυτελών κατοικιών, με μεγάλους κήπους και αρχιτεκτονικό στυλ με έντονο ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Στη «Συνοικία των Εξοχών» δεν υπήρχε διαχωρισμός ανά εθνικότητα, όπως στις συνοικίες των χριστιανών, των εβραίων και των μουσουλμάνων της πόλης, αλλά τα κριτήρια ήταν καθαρά οικονομικά και κοινωνικά.

Λιγνάδης: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο σκηνοθέτης