Life

Λιγνάδης: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο σκηνοθέτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την Τρίπολη στην Ανακρίτρια ο σκηνοθέτης και ηθοποιός. Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Ενώπιον της 19ης Τακτικής Ανακρίτριας μετήχθη από τις φυλακές της Τρίπολης, όπου κρατείται, ο σκηνοθέτης- ηθοποιός Δημήτρης Λιγνάδης, προκειμένου να απολογηθεί για τις δύο νέες κατηγορίες βιασμού που του έχουν απαγγελθεί μετά την προφυλάκισή του τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο μέχρι πρότινος επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τις 8 Ιουλίου, ώστε να προετοιμάσει την απολογία του έναντι των καταγγελιών για βιασμό ενός ανηλίκου, κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης και ενός ενήλικου, που τον έφεραν αντιμέτωπο, έπειτα από εισαγγελική έρευνα, με τις δύο νέες διώξεις για σεξουαλική βία.

Οι δύο δικογραφίες σχηματίστηκαν μετά την καταγγελία 24χρονου σήμερα άνδρα, ο οποίος λίγες ημέρες μετά την προφυλάκιση του κατηγορουμένου κατέθεσε στην ανακρίτρια ότι πριν από επτά χρόνια βιάστηκε από τον καλλιτέχνη δύο φορές και την καταγγελία άνδρα για βιασμό που υπέστη, το 2018 που ήταν ενήλικος, στο σπίτι του Δημήτρη Λιγνάδη.

Ο καλλιτέχνης κρατείται για την κατηγορία του βιασμού ανηλίκου κατά συρροή, ύστερα από καταγγελίες δύο παθόντων.

Καύσωνας: σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Γιάννης Πρετεντέρης: Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του