Πολιτισμός

Κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη: απολογείται την Πέμπτη ο κατηγορούμενος

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή για το μεσημέρι της Πέμπτης, ώστε να προετοιμάσει την απολογία του.

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη μεγάλη κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή για το μεσημέρι της Πέμπτης, ώστε να προετοιμάσει την απολογία του.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής κατά συναυτουργία, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πραγμάτων καλλιτεχνικής σημασίας που βρίσκονταν σε συλλογή εκτεθειμένα σε κοινή θέα και σε δημόσιο κτίριο, αδίκημα που τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 ετών. Αν η κλοπή στρέφεται κατά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.

«Η επιστήμη λέει ότι στους πίνακες πάνω υπάρχει το DNA. Για να το εξαφανίσει, θα έπρεπε να βάλει χλωρίνη. Δεν ήθελε να τους καθαρίσει με χλωρίνη και να τους καταστρέψει» τόνισε ο δικηγόρος του, Σάκης Κεχαγιόγλου, σημειώνοντας ότι ποτέ δεν επιχείρησε να πουλήσει τους πίνακες ούτε στο εξωτερικό ούτε στην Ελλάδα.

Στην ομολογία που έδωσε ο 49χρονος κατηγορούμενος, περιέγραψε τον τρόπο που έδρασε προκειμένου να κλέψει τα έργα τέχνης, αναφέροντας πως επί έξι μήνες επισκέπτονταν την Πινακοθήκη, ώστε να καταγράψει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να αξιοποιήσει για να πετύχει τον στόχο της κλοπής των έργων: "Έκανα συνεχείς επισκέψεις στην Εθνική Πινακοθήκη και απέκτησα οικειότητα με τα έργα και τον χώρο, ώσπου πίστεψα ότι ένα από αυτά μπορεί να γίνει δικό μου. Αυτές οι σκέψεις με βασάνιζαν 2 χρόνια περίπου και με οδήγησαν να κάνω το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου" φέρεται να αναφέρει στην ομολογία του ο δράστης, τονίζοντας πως έχει μετανιώσει και πως θα συνεργαστεί με τις αρχές για την ανάκτηση των πινάκων.