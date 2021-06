Life

Μέγκαν Μάρκλ: Χωρίς τον βασιλικό τίτλο το πιστοποιητικό γέννησης της κόρης της!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε άλλο... μήκος κύματος ο Πρίγκιπας Harry, που διατηρεί τον βασιλικό του τίτλο στο πιστοποιητικό της Lilibet-Diana.

Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης της κορούλας του Πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, έλαβε η TMZ και ήρθε στο φως μία μεγάλη αποκάλυψη.

Στο επίσημο έγγραφο της γέννησης της μικρούλας που ήρθε στον κόσμο στις 6 Ιουνίου 2021, η Δούκισσα του Sussex έχει καταχωρίσει το όνομά της χωρίς τον βασιλικό της τίτλο.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βοιωτία - Αλεξία: Τουρνουά αγάπης για το κοριτσάκι, που χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα (εικόνες)

Γιώργος Τσαλίκης - Δώρα Δημητροπούλου: Συγκινημένοι στην αποφοίτηση του γιου τους

18 μήνες με COVID-19: Πάθαμε, αλλά μάθαμε