Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: Αναπτυξιακός νόμος και αναδιάρθρωση της ΕΛΑΣ στην ατζέντα

Απολογισμός και προγραμματισμός του κυβερνητικού έργου από τον Σκέρτσο και ενημέρωση για το νέο Κυβερνητικό Πάρκο στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, από τον Παπαθανάση, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν.

Η παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου «Αναπτυξιακός νόμος: Ελλάδα 2.0» καθώς και η παρουσίαση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη του νομοσχεδίου για τη διάρθρωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ήταν μεταξύ των βασικών θεμάτων της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τον πρωθυπουργό.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, έγινε επίσης ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση για το νέο Κυβερνητικό Πάρκο στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ.

Ακόμη υπήρξε εισήγηση από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ 'Ακη Σκέρτσο για τον απολογισμό και προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου: α) Παρουσίαση απολογισμού α΄ εξαμήνου 2021, β) Έγκριση στόχων 2022, γ) Έγκριση αναθεωρήσεων Ενοποιημένου Σχεδίου Δράσης.

Επίσης έγινε παρουσίαση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένο του νομοσχεδίου για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Η ατζέντα του σημερινού Υπουργικού περιελάμβανε επίσης, ενημέρωση από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Μετανάστευσης 2021-2027 και εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα σχετικά με την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

