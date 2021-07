Τεχνολογία - Επιστήμη

Κλιματική αλλαγή: η στάθμη της θάλασσας “απειλεί” 410 εκ. ανθρώπους

Ζοφερές ειναι οι προβλέψεις των ειδικών για τον άμεσο κίνδυνο που ήδη διατρέχουν εκατοντάδες εκαττομύρια άνθρωποι.

Περίπου 267 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζουν σήμερα σε εδάφη λιγότερο από δύο μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, κινδυνεύοντας έτσι περισσότερο από μια μελλοντική άνοδο της εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη. Αυτά τα ευάλωτα για πλημμύρες εδάφη καλύπτουν μια συνολική έκταση περίπου ενός εκατομμυρίου τετραγωνικών χιλιομέτρων παγκοσμίως.

Η έρευνα εκτιμά ότι έως το 2100 ο αριθμός των ανθρώπων σε κίνδυνο θα αυξηθεί στα 410 εκατομμύρια (το 72% στις τροπικές περιοχές). H πλειονότητα των ευάλωτων πληθυσμών ζουν σήμερα στις τροπικές περιοχές, σε μια έκταση 649.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (σχεδόν στα δύο τρίτα ή 62% των ευάλωτων για πλημμύρες εδαφών) και τα μισά από αυτά τα εδάφη βρίσκονται στην τροπική Ασία.

Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε άνοδο της στάθμης των ωκεανών και θαλασσών, καθώς επίσης σε συχνότερες και πιο σοβαρές καταιγίδες και τυφώνες, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο πλημμύρας στις παράκτιες περιοχές.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Ολλανδό Aljosja Hooijer της μονάδας Deltares Inland Water Systems Unit του Ντελφτ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο "Nature", αξιοποίησαν δορυφορικά στοιχεία LiDAR (μία μέθοδο που χρησιμοποιεί παλμούς φωτός λέιζερ για να μετρήσει τις ανυψώσεις στην επιφάνεια της Γης) προκειμένου να μοντελοποιήσουν τις παράκτιες περιοχές παγκοσμίως και να υπολογίσουν πόσες βρίσκονται σε ύψος έως δύο μέτρων πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

Υπολόγισαν ότι το 2020 γύρω στα 267 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν σε τέτοιες περιοχές υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση ανόδου της στάθμης κατά ένα μέτρο στο μέλλον και με την υπόθεση ότι θα υπάρξει μηδενική αύξηση του πληθυσμού, εκτιμήθηκε ότι στο τέλος του αιώνα μας (2100) περίπου 410 εκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν πια σε περιοχές με άμεσο κίνδυνο για πλημμύρες.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Μπαγκλαντές, όπου σήμερα περίπου το 16% της έκτασης του βρίσκεται σε υψόμετρο λιγότερο από δύο μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και σε αυτή την ευάλωτη περιοχή των 22.000 τ.χλμ. ζουν περίπου 18,1 εκατομμύρια άνθρωποι. Αν υπάρξει μια άνοδος της στάθμης κατά ένα μέτρο έως το 2100 - ένα σενάριο που οι ερευνητές θεωρούν πολύ πιθανό- τότε εκτιμάται πως περίπου 6.000 τ.χλμ. και 4,9 εκατομμύρια κάτοικοι θα βρεθούν κάτω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας.

Νοτιότερα και πιο κοντά στους τροπικούς, η Ινδονησία έχει σήμερα τη μεγαλύτερη έκταση γης από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου σε υψόμετρο λιγότερο των δύο μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας: 118.200 τ.χλμ. ή το 6,3 της ξηράς της και το 11,3% των ευάλωτων για πλημμύρες εδαφών στη Γη.

