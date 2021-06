Κοινωνία

Ρέντης: Τροχαίο με εγκατάλειψη μοτοσικλετιστή

Πληροφορίες για τον εντοπισμό του οδηγού που χτύπησε θανάσιμα μοτοσικλετιστή και τον εγκατάλειψε αναζητούν οι Αρχές.

Την Κυριακή 27.06.2021 και ώρα 19:10΄, επί της Λ. Κηφισού, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Αγ. Άννης (προ εισόδου Αγ. Ι. Ρέντη), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, περιοχής Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη, Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, χρώματος λευκού, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με δίκυκλη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της, ενώ στη συνέχεια ο οδηγός του εν λόγω αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος και το ανωτέρω περιγραφόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, να επικοινωνήσει με το Α΄ Τ.Τ. Πειραιώς, στα τηλέφωνα 210-4139263, 210-4139264, 210-4139270 και 210-4177700.